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Poster of Grand Jeté
5.3
Kinoafisha Films Grand Jeté
5.3

Grand Jeté

, 2022
Grand Jeté
Germany / Drama / 18+
Poster of Grand Jeté
5.3

Synopsis

Dance teacher and mother Nadja left her son Mario with her own mother when he was little. Now she has reappeared on his doorstep, seeking a closeness that knows fewer and fewer boundaries. An uncompromising film about family relationships.

Cast

Sarah Grether
mother
Emil von Schönfels
son
Susanne Bredehöft
Nadja's mother
Ellen Müller
pharmacist
Maya Kornev
Sofia
Jule Böwe
Doris
Stefan Rudolf
Daniel
Eva Medusa Gühne
Annegret
Carl Hegemann
Hanne's friend
Carl Hegemann
Hanne's friend
Sina Koburg
studio girl
Sina Koburg
studio girl
Director Isabelle Stever
Writer Anke Stelling, Anna Melikova
Composer Thomas Mehlhorn
Cast and Crew

Film details

Country Germany
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2022
World premiere 11 February 2022
Release date
10 November 2022 Lithuania N18
Production brave new work, Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM), Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Also known as
Grand Jeté, Gran Jeté: Sensuale Danza dei Corpi, Grand Jete, Grand Jette, Гран жете, Ґран-жете, 그랑 저테, 华丽的越步, 愛的越界, 爱的越界

Film rating

5.3
Rate 10 votes
4.6 IMDb
Updated 4 September 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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