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Poster of Fishtales
4.0
Fishtales - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Fishtales
4.0

Fishtales

, 2016
Fishtales
USA / Animation, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Fishtales
4.0
Fishtales - Dubbed trailer
Fishtales  Dubbed trailer

Cast

April Rose
Cleo
Evan Tramel
Other Voices
Anthony Quintarius
Puffer
Director Evan Tramel
Writer Lisa Baget
Composer Michael Harold Alvin
Cast and Crew

Animated film details

Country USA
Runtime 1 hour 11 minutes
Production year 2016
Online premiere 14 June 2016
World premiere 14 June 2016
Release date
23 March 2017 Russia Кинологистика 6+
23 March 2017 Belarus
23 March 2017 Kazakhstan
23 March 2017 Ukraine
Budget $6,000
Worldwide Gross $339,486
Production Legendary Digital Media, Cinemand, Ruthless Studios
Also known as
Fishtales, Contos dos Peixes, Turma da Peixes, Рибки, Рыбки, 언더더씨

Cartoon rating

4.0
Rate 13 votes
3.1 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Updated 17 February 2026

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Fishtales - Dubbed trailer
Fishtales Dubbed trailer
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