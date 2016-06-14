Cast
Anthony Quintarius
Puffer
Cast and Crew
Writer
Lisa Baget
Composer
Michael Harold Alvin
Animated film details
Country
USA
Runtime
1 hour 11 minutes
Production year
2016
Online premiere
14 June 2016
World premiere
14 June 2016
Release date
|23 March 2017
|Russia
| Кинологистика
|6+
|23 March 2017
|Belarus
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|23 March 2017
|Kazakhstan
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|23 March 2017
|Ukraine
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Budget
$6,000
Worldwide Gross
$339,486
Production
Legendary Digital Media, Cinemand, Ruthless Studios
Also known as
Fishtales, Contos dos Peixes, Turma da Peixes, Рибки, Рыбки, 언더더씨