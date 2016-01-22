Cast
Dain Victorianio
Jose Luis
Cast and Crew
Composer
Nathan Larson, James Lavino
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2016
Online premiere
12 August 2016
World premiere
22 January 2016
Release date
|22 September 2016
|Russia
| RWV Film
|16+
|22 September 2016
|Belarus
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|21 July 2016
|Denmark
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|26 October 2016
|France
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|28 July 2016
|Germany
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|12 August 2016
|Great Britain
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|13 July 2017
|Hong Kong
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|14 January 2017
|Italy
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|22 September 2016
|Kazakhstan
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|17 August 2017
|Portugal
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|7 April 2017
|Sweden
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|22 September 2016
|Ukraine
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MPAA
R
Worldwide Gross
$734,750
Production
Annapurna Pictures, Killer Films
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