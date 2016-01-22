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Poster of Wiener-Dog
5.9
Wiener-Dog - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Wiener-Dog
5.9

Wiener-Dog

, 2016
Wiener-Dog
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Wiener-Dog
5.9
Wiener-Dog - Dubbed trailer
Wiener-Dog  Dubbed trailer

Synopsis

A dachshund passes from oddball owner to oddball owner, whose radically dysfunctional lives are all impacted by the pooch.

Cast

Greta Gerwig
Greta Gerwig
Dawn Wiener
Kieran Culkin
Kieran Culkin
Brandon
Danny DeVito
Danny DeVito
Ellen Burstyn
Ellen Burstyn
Julie Delpy
Julie Delpy
Dina
Keaton Nigel Cooke
Remi
Tracy Letts
Tracy Letts
Danny
Rigoberto Garcia
Jose
Haraldo Alvarez
Luis
Dain Victorianio
Jose Luis
Connor Long
Tommy
Bridget Brown
April
Director Todd Solondz
Writer Todd Solondz
Composer Nathan Larson, James Lavino
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2016
Online premiere 12 August 2016
World premiere 22 January 2016
Release date
22 September 2016 Russia RWV Film 16+
22 September 2016 Belarus
21 July 2016 Denmark
26 October 2016 France
28 July 2016 Germany
12 August 2016 Great Britain
13 July 2017 Hong Kong
14 January 2017 Italy
22 September 2016 Kazakhstan
17 August 2017 Portugal
7 April 2017 Sweden
22 September 2016 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $734,750
Production Annapurna Pictures, Killer Films
Also known as
Wiener-Dog, Jamnik, Le teckel, Taks ehk vorstike, Taksiukas, Wiener Dog, Wiener-Dog - Uma Vida de Cão, Το λουκανόσκυλο, Такса, トッド・ソロンズの子犬物語, 臘腸狗四圍走

Film rating

5.9
Rate 14 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 26 February 2026

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Wiener-Dog - Dubbed trailer
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Wiener-Dog Trailer
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