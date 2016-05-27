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Wiener-Dog. Trailer
Wiener-Dog. Trailer
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Publication date: 27 May 2016
Wiener-Dog
– A dachshund passes from oddball owner to oddball owner, whose radically dysfunctional lives are all impacted by the pooch.
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5.9
Wiener-Dog
Comedy, 2016, USA
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