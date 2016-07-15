Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Rupture
4.6
Rupture - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Rupture
4.6

Rupture

, 2016
Rupture
USA, Canada / Sci-Fi, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Rupture
4.6
Rupture - Dubbed trailer
Rupture  Dubbed trailer

Synopsis

A single mom tries to break free from a mysterious organization that has abducted her.

Cast

Noomi Rapace
Noomi Rapace
Renee
Peter Stormare
Peter Stormare
Terrence
Michael Chiklis
Michael Chiklis
Bald Man
Kerry Bishé
Kerry Bishé
Dianne
Lesley Manville
Lesley Manville
Dr. Nyman
Ari Millen
Ari Millen
Dr. Raxlen
Sergio Di Zio
Van Driver
Morgan Kelly
Tommy
Mayko Nguyen
Mayko Nguyen
Stacey
Percy Hynes White
Percy Hynes White
Evan
Director Steven Shainberg
Writer Brian Nelson, Steven Shainberg
Composer Nathan Larson
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2016
Online premiere 18 March 2017
World premiere 15 July 2016
Release date
2 February 2017 Russia MDfilm 18+
2 February 2017 Belarus
17 February 2017 Estonia
4 November 2016 Finland K-16
4 November 2016 Great Britain
3 June 2017 Italy
2 February 2017 Kazakhstan
4 November 2016 Sweden 15
26 January 2017 Ukraine
Worldwide Gross $31,238
Production Ambi Pictures, BondIt Media Capital, Tango Pictures
Also known as
Rupture, Kırılma, Muundumine, Pārtapšana, Pęknięcie, Prekid, Rupture - Überwinde deine Ängste, Rupture: Superando o Medo, Трансформация, Трансформація, ラプチャー　破裂, 變種

Film rating

4.6
Rate 13 votes
4.9 IMDb
Write review
Updated 21 February 2026

Film Trailers

All trailers
Rupture - Dubbed trailer
Rupture Dubbed trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Rupture

Aquaslash
Aquaslash Horror
2019, Canada
3.0
The Courier
The Courier Action, Thriller, Drama
2019, Great Britain / USA
5.0
Beast of Burden
Beast of Burden Action, Thriller, Drama, Crime
2018, USA
3.0
Kill Switch
Kill Switch Sci-Fi
2017, Netherlands / USA / Germany
4.0
Keep Watching
Keep Watching Horror, Thriller
2017, USA
4.0
Havenhurst
Havenhurst Horror, Thriller, Detective
2016, USA
5.0
Domain
Domain Thriller, Sci-Fi, Drama
2016, USA
5.0
Frankenstein
Frankenstein Thriller
2016, USA / Germany
5.0
Viktor
Viktor Action, Thriller
2014, France / Russia
4.0
Sushi Girl
Sushi Girl Thriller, Crime
2012, USA
5.0
The Monitor
The Monitor Drama, Detective, Thriller
2011, Norway
6.0
Bitch Slap
Bitch Slap Action
2009, USA
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more