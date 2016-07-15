Film details
Country
USA / Canada
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2016
Online premiere
18 March 2017
World premiere
15 July 2016
Release date
|2 February 2017
|Russia
| MDfilm
|18+
|2 February 2017
|Belarus
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|17 February 2017
|Estonia
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|4 November 2016
|Finland
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|K-16
|4 November 2016
|Great Britain
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|3 June 2017
|Italy
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|2 February 2017
|Kazakhstan
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|4 November 2016
|Sweden
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|15
|26 January 2017
|Ukraine
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Worldwide Gross
$31,238
Production
Ambi Pictures, BondIt Media Capital, Tango Pictures
Also known as
Rupture, Kırılma, Muundumine, Pārtapšana, Pęknięcie, Prekid, Rupture - Überwinde deine Ängste, Rupture: Superando o Medo, Трансформация, Трансформація, ラプチャー 破裂, 變種