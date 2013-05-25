Frankenstein
Frankenstein
18+
Country
USA / Germany
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2016
Online premiere
1 March 2016
World premiere
25 May 2013
Release date
|12 April 2015
|Russia
| Магнум Пикчерз
|16+
|30 October 2015
|Brazil
|
|
|29 August 2015
|Great Britain
|
|
|3 November 2015
|Italy
|
|
|12 April 2015
|Kazakhstan
|
|
|12 April 2015
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$253,514
Production
Bad Badger, Eclectic Pictures, Summerstorm Entertainment
Also known as
Frankenstein, Франкенштейн, Frankenstein - Das Experiment, Φρανκενστάιν, Франкенщайн, フランケンシュタイン アダム・ザ・モンスター, 現代科學怪人