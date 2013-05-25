Menu
Russian
Poster of Frankenstein
5.1 IMDb Rating: 5.1
Frankenstein

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2016
Online premiere 1 March 2016
World premiere 25 May 2013
Release date
12 April 2015 Russia Магнум Пикчерз 16+
30 October 2015 Brazil
29 August 2015 Great Britain
3 November 2015 Italy
12 April 2015 Kazakhstan
12 April 2015 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $253,514
Production Bad Badger, Eclectic Pictures, Summerstorm Entertainment
Also known as
Frankenstein, Франкенштейн, Frankenstein - Das Experiment, Φρανκενστάιν, Франкенщайн, フランケンシュタイン アダム・ザ・モンスター, 現代科學怪人
Director
Bernard Rose
Cast
Carrie-Anne Moss
Tony Todd
Xavier Samuel
Danny Huston
Sandra Rosko
5.1
5.1 IMDb
