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Poster of Roman i Francheska
5.8
Kinoafisha Films Roman i Francheska
5.8

Roman i Francheska

, 1960
Roman i Francheska
USSR / Romantic / 18+
Poster of Roman i Francheska
5.8

Cast

Pavel Morozenko
Roman Primada -moryak
Lyudmila Gurchenko
Lyudmila Gurchenko
Francesca Carrodini
Mykhailo Zadniprovskyi
Ivan Semyonovich - botsman
Sofya Karamash
tyotka Mariya
Serhiy Petrov
Uchitel peniya
Lev Olevsky
Giacomo
Did Panas
Cino Alighieri
Anatoliy Skibenko
Dante Alighieri - Antonio
N. Zhuravlyov
Alyosha
Olya Mashek
Verina
Director Vladimir Denisenko
Writer Oleksandr Ilchenko
Composer Aleksandr Bilash
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 1960
World premiere 16 March 1961
Release date
16 March 1961 Russia 12+
16 March 1961 USSR
Production Kinostudiya im. Dovzhenko
Also known as
Roman i Francheska, Roman and Francesca, Roman e Francesca, Roman i Francesca, Roman kai Francheska, Роман и Франческа, Roman i Frančeska, Romāns un Frančeska

Film rating

5.8
Rate 10 votes
5.5 IMDb
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