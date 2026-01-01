Cast
Pavel Morozenko
Roman Primada -moryak
Serhiy Petrov
Uchitel peniya
Anatoliy Skibenko
Dante Alighieri - Antonio
Cast and Crew
Writer
Oleksandr Ilchenko
Composer
Aleksandr Bilash
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 35 minutes
Production year
1960
World premiere
16 March 1961
Release date
|16 March 1961
|Russia
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|12+
|16 March 1961
|USSR
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Production
Kinostudiya im. Dovzhenko
Also known as
Roman i Francheska, Roman and Francesca, Roman e Francesca, Roman i Francesca, Roman kai Francheska, Роман и Франческа, Roman i Frančeska, Romāns un Frančeska