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Poster of Absolutely Fabulous: The Movie
5.4
Absolutely Fabulous: The Movie - Trailer
Kinoafisha Films Absolutely Fabulous: The Movie
5.4

Absolutely Fabulous: The Movie

, 2016
Absolutely Fabulous: The Movie
USA, Great Britain / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Absolutely Fabulous: The Movie
5.4
Absolutely Fabulous: The Movie - Trailer
Absolutely Fabulous: The Movie  Trailer

Synopsis

After attracting both media and police attention for accidentally knocking Kate Moss into the River Thames, Edina and Patsy hide out in the south of France.

Cast

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie
Gwendoline Christie
Cara Delevingne
Cara Delevingne
Jon Hamm
Jon Hamm
Rebel Wilson
Rebel Wilson
Kimberly Kardashian
Kimberly Kardashian
Joan Collins
Joan Collins
Joanna Lumley
Joanna Lumley
Patsy
Celia Imrie
Celia Imrie
Julia Sawalha
Julia Sawalha
Saffy
Jennifer Saunders
Jennifer Saunders
Edina
Jane Horrocks
Jane Horrocks
Bubble
Lulu
Lulu
Director Mandie Fletcher
Writer Jennifer Saunders
Composer Jake Monaco
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2016
Online premiere 1 July 2016
World premiere 1 July 2016
Release date
4 August 2016 Australia
26 August 2016 Estonia
1 July 2016 Finland K-16
7 December 2016 France
8 September 2016 Germany
1 July 2016 Great Britain
16 February 2017 Italy
1 July 2016 Romania 18
2 September 2016 Sweden
22 July 2016 USA
MPAA R
Worldwide Gross $39,219,109
Production Fox Searchlight Pictures, BBC Film, British Film Company
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Film rating

5.4
Rate 15 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021

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Absolutely Fabulous: The Movie - Trailer
Absolutely Fabulous: The Movie Trailer
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Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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