Also known as

Absolutely Fabulous: The Movie, Absolutely Fabulous: The Film, Ab Fab, Ab Fab: The Movie, Absolut fabulos: Filmul, Absolutamente fabulosas, Absolutely Fabulous, Absolutely Fabulous - Il film, Absolutely Fabulous: Der Film, Absolutely Fabulous: Le film, Absolutely Fabulous: O Filme, Absolutely Fabulous: Η ταινία, Absolutnie fantastyczne: Film, Edina and Patsy, Just Awesome, Pusszantlak, drágám!: A film, Todella upeeta -elokuva, Žavios ir labai pavojingos: filmas, Абсолютно съвършени: Филмът, Апсолутно фантастичне: Филм, Гарно жити не заборониш, Просто потрясающе, ザッツ・ファビュラス!, 荒唐阿姨大电影, Absolutely Fabulous: La Película

More