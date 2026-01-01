Menu
Poster of On the Beach
7.1 IMDb Rating: 7.1
2 posters
Kinoafisha Films On the Beach

On the Beach

On the Beach 18+
Synopsis

After a global nuclear war, the residents of Australia must come to terms with the fact that all life will be destroyed in a matter of months.
Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 1959
World premiere 16 December 1959
Release date
10 March 1960 Argentina +13
16 December 1959 Australia
31 December 1959 Brazil
17 December 1959 Canada
1 January 1960 Denmark
26 February 1960 Finland
17 December 1959 France TP
17 December 1959 Germany
17 December 1959 Great Britain
17 December 1959 Italy
17 December 1959 Japan
7 July 1960 Mexico
17 December 1959 Peru
31 December 1959 Portugal
17 December 1959 South Africa
17 December 1959 Spain
17 December 1959 Sweden 15
17 December 1959 Switzerland 6
17 December 1959 USA
17 December 1959 USSR
17 December 1959 Venezuela
Budget $2,900,000
Worldwide Gross $11,271
Production Stanley Kramer Productions, Lomitas Productions
Also known as
On the Beach, La hora final, Das letzte Ufer, A Hora Final, På stranden, Az utolsó part, Den siste bredd, Kumsalda, L'ultima spiaggia, Le dernier rivage, Na beregu, Na plazi, Oso tha yparhi o kosmos, Ostatni brzeg, Pe plaja, Rannal, Ultimul tarm, Viimeisellä rannalla, Όσο θα υπάρχει ο κόσμος, На берегу, На березі, На пляжі, 海濱, 渚にて
Director
Stanley Kramer
Cast
Gregory Peck
Gregory Peck
Ava Gardner
Fred Astaire
Anthony Perkins
John Tate
Cast and Crew
Similar films for On the Beach
Not as a Stranger 6.7
Not as a Stranger (1955)
Inherit the Wind 8.2
Inherit the Wind (1960)
The Snows of Kilimanjaro 6.6
The Snows of Kilimanjaro (1952)
Seven Days in May 7.8
Seven Days in May (1964)
The Old Man and the Sea 6.8
The Old Man and the Sea (1958)
The Killers 7.7
The Killers (1946)
Regina 6.2
Regina (1982)
Bless the Beasts and Children 6.8
Bless the Beasts and Children (1971)
Guess Who's Coming to Dinner 7.7
Guess Who's Coming to Dinner (1967)
Ship of Fools 7.1
Ship of Fools (1965)
Gentleman's Agreement 7.2
Gentleman's Agreement (1947)
The Pride and the Passion 5.7
The Pride and the Passion (1957)

Film rating

7.1
Rate 15 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Julian Osborne The war started when people accepted the idiotic principle that peace could be maintained by arranging to defend themselves with weapons they couldn't possibly use without committing suicide.
Listen to the
soundtrack On the Beach
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
