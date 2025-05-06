Cast
Vsevolod Kuznetsov
Sasha Vesnushkin
Tatyana Konyukhova
Valya Oljeshko
Valentina Ushakova
Galina Kartashova
Vladimir Belokurov
Vasiliy Tsvetkov, rezhisyor
Yelena Tyapkina
Vesnushkina
Cast and Crew
Director
Semyon Timoshenko
Writer
Semyon Timoshenko
Composer
Isaak Dunaevskiy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1954
World premiere
6 June 1954
Release date
|6 June 1954
|Russia
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|0+
|18 March 1955
|Czechoslovakia
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|9 October 1954
|USA
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|6 June 1954
|USSR
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Production
Lenfilm Studio
Also known as
Zapasnoy igrok, Запасной игрок, Der Ersatzspieler, Erotiki krouaziera, Rezerwowy gracz, Tartalékjátékos, The Boys from Leningrad, The Reserve, Varamies