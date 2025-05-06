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Poster of The Boys from Leningrad
6.8
Kinoafisha Films The Boys from Leningrad
6.8

The Boys from Leningrad

, 1954
Zapasnoy igrok
USSR / Comedy, Sport / 18+
Poster of The Boys from Leningrad
6.8

Cast

Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Vasya Vesnushkin
Vsevolod Kuznetsov
Sasha Vesnushkin
Pavel Kadochnikov
Pavel Kadochnikov
Dedushkin Svetlanov
Tatyana Konyukhova
Valya Oljeshko
Valentina Ushakova
Galina Kartashova
Mark Bernes
Mark Bernes
Lev Kolomyagin, trener
Vladimir Belokurov
Vasiliy Tsvetkov, rezhisyor
Yelena Tyapkina
Vesnushkina
Konstantin Adashevsky
Ivan Innokentovich, direktor zavoda
Pavel Pol
Dnjeprovskiy
Director Semyon Timoshenko
Writer Semyon Timoshenko
Composer Isaak Dunaevskiy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1954
World premiere 6 June 1954
Release date
6 June 1954 Russia 0+
18 March 1955 Czechoslovakia
9 October 1954 USA
6 June 1954 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Zapasnoy igrok, Запасной игрок, Der Ersatzspieler, Erotiki krouaziera, Rezerwowy gracz, Tartalékjátékos, The Boys from Leningrad, The Reserve, Varamies

Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
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