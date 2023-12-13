ProductionLes Films du Carrosse, Valoria Films, Fida Cinematografica
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Christine DoinelI don't like this business of writing about your childhood, dragging your parents through the mud. I don't know much, but one thing I do know - if you use art to settle accounts, it's no longer art.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.