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Poster of Bed & Board
7.4
Kinoafisha Films Bed & Board
7.4

Bed & Board

, 1970
Domicile conjugal
France, Italy / Drama, Comedy / 18+
Poster of Bed & Board
7.4

Cast

Jean-Pierre Léaud
Jean-Pierre Léaud
Antoine Doinel
Claude Jade
Christine Doinel
Hiroko Matsumoto
Kyoko
Barbara Laage
Monique
Danièle Girard
Ginette
Daniel Ceccaldi
Lucien Darbon
Claire Duhamel
Madame Darbon
Daniel Boulanger
Le voisin ténor
Silvana Blasi
Silvana
Pierre Maguelon
L'ami de Césarin
Director François Truffaut
Writer François Truffaut, Claude de Givray, Bernard Revon
Composer Antoine Duhamel
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1970
World premiere 1 September 1970
Release date
9 September 1970 France
24 April 1982 Japan G
21 January 1971 USA
Worldwide Gross $541
Production Les Films du Carrosse, Valoria Films, Fida Cinematografica
Also known as
Domicile conjugal, Bed & Board, Domicilio conyugal, Das Ehedomizil, Skupna postelja in miza, Tisch und Bett, Älskar - älskar inte, Bed and Board, Családi fészek, De echtelijke woning, De ehelijke wohning, Domicilio Conjugal, Domicílio Conjugal, Domiciliul conjugal, Elsker - elsker ikke, Elsker, elsker ikke, Evlilik Yuvası, Małżeństwo, Non drammatizziamo... è solo questione di corna!, Nuoripari, Paranomo krevvati, Rodinný Krb, Šeimos židinys, Zajednicka postelja i stol, Zajednicki krevet i sto, Zakonska postelja, Παράνομο κρεβάτι, Подружній дім, Семейный очаг, Съвместно съжителство, 부부의 거처, 婚姻生活, 家庭, 床笫风云, منزل زوجي, Сімейне вогнище

Film rating

7.4
Rate 12 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 13 December 2023

Quotes

[English subtitled version]
Christine Doinel I don't like this business of writing about your childhood, dragging your parents through the mud. I don't know much, but one thing I do know - if you use art to settle accounts, it's no longer art.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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