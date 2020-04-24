Menu
Poster of The Last Metro
7.3 IMDb Rating: 7.3
Kinoafisha Films The Last Metro

The Last Metro

Le dernier métro 18+
Synopsis

In occupied Paris, an actress married to a Jewish theater owner must keep him hidden from the Nazis while doing both of their jobs.
Country France
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 1980
Online premiere 24 April 2020
World premiere 12 October 1980
Release date
7 May 1981 Argentina
16 April 1981 Australia
2 February 1981 Belgium
19 January 2001 Brazil
29 December 1982 Colombia
14 August 1981 Denmark
24 September 1982 Finland
15 October 2014 France
28 October 1981 Germany
16 June 1981 Great Britain
29 September 1983 Hungary
9 April 2002 Iceland
14 April 1981 Italy
10 April 1982 Japan
22 January 1981 Netherlands
25 February 1981 Norway
24 February 1981 Portugal
2 April 1981 Spain
1 April 1981 Sweden
19 February 1981 USA
20 August 1981 Uruguay
MPAA PG
Worldwide Gross $3,007,945
Production Les Films du Carrosse, Sédif Productions, TF1 Films Production
Also known as
Le dernier métro, The Last Metro, El último metro, El último subte, Poslednji metro, Posljednji metro, Zadnji metro, Az utolsó metró, De laatste metro, Den sidste metro, Den sista metron, Die letzte Metro, L'últim metro, L'ultimo metrò, O Último Metro, O Último Metrô, Ostatnie metro, Paskutinis metro, Posledné metro, Poslední Metro, Shûdensha, Sista tåget, Siste trikk, Son Metro, Théâtre de l'occupation, To teleftaio metro, Ultimul metrou, Viimeinen metro, Το τελευταίο μετρό, Останнє метро, Последнее метро, Последното метро, 最后一班地铁, 最後地下鐵, 終電車
Director
François Truffaut
François Truffaut
Cast
Catherine Deneuve
Catherine Deneuve
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Andréa Ferréol
Andréa Ferréol
Paulette Dubost
Paulette Dubost
Jean-Louis Richard
Jean-Louis Richard
7.3
Quotes
Marion Steiner It takes two to love, as it takes two to hate. And I will keep loving you, in spite of yourself. My heart beats faster when I think of you. Nothing else matters.
