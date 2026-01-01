Menu
Poster of Such a Gorgeous Kid Like Me
Poster of Such a Gorgeous Kid Like Me
6.5 IMDb Rating: 6.5
Kinoafisha Films Such a Gorgeous Kid Like Me

Such a Gorgeous Kid Like Me

Une belle fille comme moi 18+
Country France
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1972
World premiere 13 September 1972
Release date
1 January 1973 Austria 12
13 September 1973 Denmark
27 October 1972 Finland
13 September 1972 France
24 May 1974 Germany
26 June 1973 Great Britain
15 October 1974 Japan G
15 January 1973 Sweden
9 April 1973 Turkey
25 March 1973 USA
MPAA R
Production Les Films du Carrosse, Columbia Films
Also known as
Une belle fille comme moi, A Gorgeous Girl Like Me, Such a Gorgeous Kid Like Me, Ein schönes Mädchen wie ich, A Gorgeous Bird Like Me, Egy olyan szép lány, mint én, En dejlig pige som mig, En skön tjej som mej, Genç ve güzel, Isin tyttö, Lepotica, kot sem jaz, Mica scema la ragazza!, O fată frumoasă ca mine, Oraio koritsi san ki emena, Ena, Taka ładna dziewczyna, Tóch een toffe meid, Uma Bela Rapariga, Uma Jovem tão Bela como Eu, Uma Jovem tão Bela Quanto Eu, Una chica tan decente como yo, Una joven linda como yo, Zo'n mooi meisje als ik, Ένα όμορφο κορίτσι σαν εμένα, Красавица като мен, Такая красотка как я, 나처럼 예쁜 여자, 私のように美しい娘, 美女如我
Director
François Truffaut
François Truffaut
Cast
Charles Denner
Bernadette Lafont
Bernadette Lafont
Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
