Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Day for Night
8.0
Kinoafisha Films Day for Night
8.0

Day for Night

, 1973
La nuit américaine
France, Italy / Comedy, Drama / 18+
Poster of Day for Night
8.0

Cast

Jean-Pierre Léaud
Jean-Pierre Léaud
Alphonse
Jacqueline Bisset
Jacqueline Bisset
Julie Baker
Jean-Pierre Aumont
Alexandre
Valentina Cortese
Séverine
Alexandra Stewart
Stacey
Gaston Joly
Nike Arrighi
Odile, la maquilleuse
Jean Champion
Bertrand, le producteur
Bernard Menez
Dani
Liliane, la stagiaire scripte
François Truffaut
François Truffaut
Ferrand, le réalisateur
Nathalie Baye
Nathalie Baye
Joëlle, la scripte
Director François Truffaut
Writer Jean-Louis Richard, François Truffaut, Suzanne Schiffman
Composer Georges Delerue
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1973
World premiere 15 May 1973
Release date
9 October 1973 Brazil
14 September 1973 Finland
24 May 1973 France
7 September 1973 Italy T
10 November 2022 Lithuania N13
20 November 2002 Netherlands
7 September 1973 USA
MPAA PG
Worldwide Gross $514
Production Les Films du Carrosse, PECF, Produzione Intercontinentale Cinematografica (PIC)
Also known as
La nuit américaine, Day for Night, La noche americana, Američka noć, Americká noc, A Noite Americana, Ameriška noč, Amerika no yoru, Amerikai éjszaka, Amerikkalainen yö, Dag som natt, Den amerikanske nat, Die amerikanische Nacht, Effetto notte, Güneşte Gece, Natteffekt, Noaptea americană, Noc amerykańska, The American Night, Αμερικανική νύχτα, Американска нощ, Американская ночь, Американська ніч, 戲中戲, 日以作夜, 映画に愛をこめて アメリカの夜, 幽灵王国, 白天不懂夜的黑, 美国之夜, 사랑의 묵시록, 戏中戏, 日以继夜

Film rating

8.0
Rate 10 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Julie Liliane ran off with the stuntman.
Joelle Does Alphonse know?
Julie I had to tell him.
Joelle With the stuntman? I'd drop a guy for a film. I'd never drop a film for a guy!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Day for Night

Bed & Board
Bed & Board Drama, Comedy
1970, France / Italy
7.0
The 400 Blows
The 400 Blows Drama
1959, France
7.0
Love on the Run
Love on the Run Drama, Romantic, Comedy
1979, France
7.0
Fahrenheit 451
Fahrenheit 451 Sci-Fi, Crime, Drama
1966, Great Britain
7.0
The Last Metro
The Last Metro Romantic, Drama, War
1980, France
7.0
Shoot the Piano Player
Shoot the Piano Player Romantic, Drama, Thriller
1960, France
7.0
Au revoir les enfants
Au revoir les enfants Drama
1987, France / West Germany
7.0
Amarcord
Amarcord Comedy, Drama
1973, Italy / France
7.0
Stolen Kisses
Stolen Kisses Romantic
1968, France
6.0
Bande à part
Bande à part Drama
1964, France
6.0
My Life to Live
My Life to Live Drama
1962, France
8.0
Jules and Jim
Jules and Jim Romantic
1961, France
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more