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Poster of 'G' Men
7.1
Kinoafisha Films 'G' Men
7.1

'G' Men

, 1935
«G» Men
USA / Drama, Crime / 18+
Poster of 'G' Men
7.1

Cast

James Cagney
James Cagney
'Brick' Davis
Margaret Lindsay
Margaret Lindsay
Kay McCord
Ann Dvorak
Ann Dvorak
Jean Morgan
Robert Armstrong
Jeff McCord
Barton MacLane
Collins
Lloyd Nolan
Hugh Farrell
William Harrigan
'Mac' McKay
Russell Hopton
Gerard
Edward Pawley
Danny Leggett
Noel Madison
Durfee
Director William Keighley
Writer Seton I. Miller, Darryl F. Zanuck
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 1935
World premiere 18 April 1935
Release date
17 May 1935 Great Britain
18 June 1949 USA
Budget $450,000
Production Warner Bros.
Also known as
'G' Men, G-Men, Der FBI-Agent, A rend katonái, Agenci policji śledczej, Agenții federali, Contra el imperio del crimen, Contra o Império do Crime, Den stora razzian, Der FBI-Mann, Federalni agent, G Men, G men contra el imperio del crimen, G-Men (Gangsterdämmerung), G-Men Contra o Império do Crime, G'Men, Gメン, La patrulla implacable, La pattuglia dei senza paura, Lain oikealle puolelle, Les hors la loi, Nyhtes agonias, O Império do Crime, Yhteiskunnan suojelijat, Джимены, Хора на властта, “G” Men

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.1 IMDb
Updated 1 September 2021

Quotes

Jeff McCord They're in that circle somewhere.
James 'Brick' Davis Only six states. We've got them cornered.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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