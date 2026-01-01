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Poster of You Only Live Once
7.3
Kinoafisha Films You Only Live Once
7.3

You Only Live Once

, 1937
You Only Live Once
USA / Crime, Film-Noir, Drama / 18+
Poster of You Only Live Once
7.3

Synopsis

The public defender's secretary and an ex-convict get married and try to make a life together, but a series of disasters sends their lives spiraling out of control.

Cast

Sylvia Sidney
Joan Graham
Henry Fonda
Henry Fonda
Eddie Taylor
Barton MacLane
Stephen Whitney
Jeane Dixon
Bonnie Graham
William Gargan
Father Dolan
Jerome Cowan
Dr. Hill
Charles 'Chic' Sale
Ethan
Margaret Hamilton
Hester
Warren Hymer
Buggsy
Guinn "Big Boy" Williams
Rogers
Director Fritz Lang
Writer Gene Towne, C. Graham Baker
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1937
World premiere 28 January 1937
Release date
24 August 1937 Denmark
3 June 1937 Great Britain
9 September 1938 Italy
29 January 1937 USA
Budget $575,000
Production Walter Wanger Productions
Also known as
You Only Live Once, Gehetzt, Sólo se vive una vez, 't Recht om te leven, Anh chỉ sống một lần, Ankokugai no dankon, Csak egyszer élünk, Du lever kun én gang, Günahsız Katiller, J'ai le droit de vivre, Karkuri, Le droit de vivre, Man lever bara en gång, Men leeft slechts éénmaal, Només es viu una vegada, Rymlingen, Samo jednom se živi, Só Vivemos Uma Vez, Sono innocente, Svi protiv jednog, Three Time Loser, Tylko raz żyjemy, Uitstel van executie, Vive-se uma Só Vez, Za cenę życia, Έχω δικαίωμα να ζήσω, Живем один раз, 暗黒街の弾痕（1937）, 逃命鴛鴦, Solo se vive una vez

Film rating

7.3
Rate 15 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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