Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Quo vado?
Poster of Quo vado?
Poster of Quo vado?
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.7
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Quo vado?

Quo vado?

Quo vado? 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Checco is born on the privileged side of life in an Italian small town, with a guaranteed job as a public servant. When a new reformist government vows to cut down on bureaucracy, Checco is forced to accept worsening conditions.
Quo vado? - trailer in russian
Quo vado?  trailer in russian
Country Italy
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2016
Online premiere 30 April 2016
World premiere 1 January 2016
Release date
11 August 2016 Russia Cinema Prestige 16+
28 July 2016 Argentina
13 October 2016 Australia
11 August 2016 Belarus
18 August 2016 Brazil
22 September 2016 Germany
28 July 2016 Greece
1 January 2016 Italy
11 August 2016 Kazakhstan
28 April 2017 Spain
11 August 2016 Ukraine
Budget €10,000,000
Worldwide Gross $75,878,701
Production Medusa Film, Taodue Film
Also known as
Quo vado?, ¡No renuncio!, Der Vollposten, Der Vollposten - Avanti Beamti, Funcionário do Mês, Kvo vado, No renuncio, Quo Vado Ou Já Foste!, Un italià a Noruega, Un italiano en Noruega, Viva!公務員, Where Am I Going?, Που πάω Θεέ μου;, К чёрту на рога, Къде отиваш?, У чорта на куличках, 我去哪儿？
Director
Gennaro Nunziante
Gennaro Nunziante
Cast
Checco Zalone
Checco Zalone
Sonia Bergamasco
Sonia Bergamasco
Maurizio Micheli
Maurizio Micheli
Lino Banfi
Lino Banfi
Ludovica Modugno
Ludovica Modugno
Cast and Crew
Similar films for Quo vado?
Like a Cat on a Highway 6.5
Like a Cat on a Highway (2017)
The Mafia Kills Only in Summer 6.9
The Mafia Kills Only in Summer (2013)
I Can Quit Whenever I Want: Ad Honorem 6.7
I Can Quit Whenever I Want: Ad Honorem (2018)
On My Skin 7.3
On My Skin (2018)
Ricchi di fantasia 6.0
Ricchi di fantasia (2018)
It's the Law 6.4
It's the Law (2017)
I Can Quit Whenever I Want: Masterclass 6.6
I Can Quit Whenever I Want: Masterclass (2017)
Mr. Happiness 4.6
Mr. Happiness (2017)
Perfect Strangers 7.7
Perfect Strangers (2016)
Il Ministro 5.9
Il Ministro (2016)
I Can Quit Whenever I Want 6.8
I Can Quit Whenever I Want (2014)
Us in the U.S. 5.1
Us in the U.S. (2013)

Film rating

6.4
Rate 16 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Quo vado? - trailer in russian
Quo vado? Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more