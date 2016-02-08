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Poster of Perfect Strangers
7.7
Perfect Strangers - Trailer
Kinoafisha Films Perfect Strangers
7.7

Perfect Strangers

, 2016
Perfetti sconosciuti
Italy / Drama, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Perfect Strangers
7.7
Perfect Strangers - Trailer
Perfect Strangers  Trailer

Synopsis

Seven long-time friends get together for a dinner. When they decide to share with each other the content of every text message, email and phone call they receive, many secrets start to unveil and the equilibrium trembles.

Cast

Giuseppe Battiston
Giuseppe Battiston
Peppe
Anna Foglietta
Anna Foglietta
Carlotta
Marco Giallini
Marco Giallini
Rocco
Edoardo Leo
Edoardo Leo
Cosimo
Valerio Mastandrea
Valerio Mastandrea
Lele
Alba Rohrwacher
Alba Rohrwacher
Bianca
Kasia Smutniak
Kasia Smutniak
Eva
Benedetta Porcaroli
Benedetta Porcaroli
Sofia
Elisabetta De Palo
Nonna
Tommaso Tatafiore
Bruno
Director Paolo Genovese
Writer Paolo Costella, Rolando Ravello, Filippo Bologna, Paolo Genovese, Paola Mammini
Composer Maurizio Filardo
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2016
World premiere 8 February 2016
Release date
2 February 2017 Russia Экспонента 16+
18 May 2017 Argentina
27 April 2017 Australia
2 February 2017 Belarus
21 April 2017 Bulgaria
6 July 2017 Chile
25 May 2018 China
11 January 2018 Colombia
20 April 2017 Croatia
17 November 2016 Denmark
7 October 2016 Estonia
3 March 2017 Finland
27 July 2017 Greece
5 January 2017 Hong Kong
29 December 2016 Hungary
16 February 2017 Israel
11 February 2016 Italy
18 March 2017 Japan
2 February 2017 Kazakhstan
9 June 2017 Latvia
28 December 2017 Mexico
17 November 2016 Netherlands
25 December 2016 Norway
29 June 2017 Peru
6 January 2017 Poland
4 May 2017 Portugal
28 April 2017 Romania
26 January 2017 Slovenia
24 October 2019 South Korea
1 December 2017 Spain
5 May 2017 Sweden
21 October 2016 Taiwan
20 April 2017 Ukraine
29 June 2017 Uruguay
Worldwide Gross $32,517,046
Production Lotus Production, Medusa Film, Leone Film Group
Also known as
Perfetti sconosciuti, Perfect Strangers, Perfectos desconocidos, Vad döljer du för mig?, 完美陌生人, Amigos Amigos, Telemóveis à Parte, Complet straini, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, I telii xeni, Kusursuz Yabancı, Naprostí cizinci, Người Lạ Hoàn Hảo, Perfect Strangers - Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft?, Perfeitos Desconhecidos, Perfekte fremmede, Perfetti Sconosciuti - Wie viele Geheimnisse verträgt eine Freundschaft?, Pilnīgi svešinieki, Popolni neznanci, Potpuni stranci, Salaisuuksien illallinen, Täiuslikud võõrad, Teljesen idegenek, Tobuli melagiai, Ukendte venner, Úplní cudzinci, Zarim moushlamim, Οι τέλειοι ξένοι, Идеальные незнакомцы, Ідеальні незнайомці, Перфектни непознати, Потпуни странци, おとなの事情, 完美謊情, זרים מושלמים, 퍼팩트 스트레인지, Идеальные незнакомц, Савршени странци

Film rating

7.7
Rate 76 votes
7.7 IMDb
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In overall ranking  575 In the Drama genre  260 In the Comedy genre  124 In films of Italy  7 In films of 2016  13

Film Trailers

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Perfect Strangers - Trailer
Perfect Strangers Trailer
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soundtrack Perfect Strangers

Quotes

Peppe Eva, how do you know if you're in love?
Eva Why are you asking me?
Peppe You study these things.
Bianca I'll tell you. If you talk to her for 30 minutes a day, you're in love.
Peppe What if I talk for 60 minutes?
Carlotta Then you're madly in love.
Lele Then you stop talking, which means you're married!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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