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Milos Bikovic
Milos Bikovic
Kinoafisha
Persons
Milos Bikovic
Milos Bikovic
Milos Bikovic
Date of Birth
13 January 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Producer
Place of Birth
Belgrade, Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Action hero
Popular Films
8.9
Vratiće se rode
(2007)
7.8
Juzni vetar
(2020)
7.8
Dajte shou
(2024)
Filmography
Bystrey vraga
War, Action
2028, Russia
Alpiyskaya ballada
Alpiyskaya ballada
Romantic, War
2027, Russia / Belarus
Kot uchyonyy
Family, Comedy, Sci-Fi
2027, Russia
Neveroyatnaya Tatyana Viktorovna
Comedy, Drama, Romantic
2027, Russia
Chyornyy shyolk
Detective
2027, Russia
Varvara: The Beauty
Fantasy
2027, Russia
Advokaty
Drama, Comedy
2026, Russia
Tajnyj gorod
Fantasy, Action
2026, Russia
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