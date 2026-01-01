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Milos Bikovic 7 photos
Milos Bikovic Milos Bikovic
Kinoafisha Persons Milos Bikovic

Milos Bikovic

Milos Bikovic

Date of Birth
13 January 1988
Age
38 years old
Zodiac sign
Capricorn
Occupation
Actor, Producer
Place of Birth
Belgrade, Socialist Federal Republic of Yugoslavia
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Action hero

Popular Films

Vratiće se rode 8.9
Vratiće se rode (2007)
Juzni vetar 7.8
Juzni vetar (2020)
Dajte shou 7.8
Dajte shou (2024)

Filmography

Bystrey vraga
War, Action 2028, Russia
Alpiyskaya ballada Alpiyskaya ballada
Romantic, War 2027, Russia / Belarus
Kot uchyonyy
Family, Comedy, Sci-Fi 2027, Russia
Neveroyatnaya Tatyana Viktorovna
Comedy, Drama, Romantic 2027, Russia
Chyornyy shyolk
Detective 2027, Russia
Varvara: The Beauty
Fantasy 2027, Russia
Advokaty
Advokaty
Drama, Comedy 2026, Russia
Tajnyj gorod
Tajnyj gorod
Fantasy, Action 2026, Russia
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