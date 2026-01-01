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Poster of Mamochki
6.1
Kinoafisha Films Mamochki
6.1

Mamochki

, 2010
Mamochki
Russia / Comedy / 18+
Poster of Mamochki
6.1

Cast

Elena Yakovleva
Elena Yakovleva
Nadezhda Suvorova
Nelli Uvarova
Nelli Uvarova
Madina Karaeva
Anna Bolshova
Anna Bolshova
Inna Vasilieva
Elena Obolenskaya
Elena Obolenskaya
Guseva
Irina Starshenbaum
Irina Starshenbaum
Anna Starshenbaum
Anna Starshenbaum
Parfenova
Tatyana Shatilova
Konyaeva
Natalya Ryzhikh
Borovitskaya
Valery Alekseyevich Afanasyev
Valery Alekseyevich Afanasyev
Suvorov
Vladimir Kapustin
Vladimir Kapustin
Mironov
Aleksandr Nazarov
Aleksandr Nazarov
Blumenboym
Director Darya Poltoratskaya
Writer Givi Shavgulidze
Composer Valeriy Tsarkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2010
Also known as
Mamochki, Мамочки

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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