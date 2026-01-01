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Yana Guryanova
Yana Guryanova Yana Guryanova
Kinoafisha Persons Yana Guryanova

Yana Guryanova

Yana Guryanova

Date of Birth
21 October 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress, Comedy actress, Romantic actress

Popular Films

Kak vyyti zamuzh. Instrukciya 7.4
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya (2019)
Dominika 6.4
Dominika (2017)
Bezdelniki 6.3
Bezdelniki (2010)

Filmography

Inkassatory 5.2
Inkassatory
Comedy 2025, Russia
Место! 5.7
Место! Место!
Drama 2020, Russia
Ohotnica
Ohotnica
Detective 2019, Russia
Moskovskij romans
Moskovskij romans
Drama, Romantic 2019, Russia
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya 7.4
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Drama, Romantic, 2019, Russia
Moskovskiy romans
Moskovskiy romans Moskovskiy romans
Drama 2019, Russia
Vperedi den
Vperedi den
Romantic 2018, Russia
Dominika 6.4
Dominika Dominika
Comedy, Fantasy 2017, Russia
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