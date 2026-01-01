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Yana Guryanova
Yana Guryanova
Kinoafisha
Persons
Yana Guryanova
Yana Guryanova
Yana Guryanova
Date of Birth
21 October 1987
Age
38 years old
Zodiac sign
Libra
Actor type
Dramatic actress
,
Comedy actress
,
Romantic actress
Popular Films
7.4
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
(2019)
6.4
Dominika
(2017)
6.3
Bezdelniki
(2010)
Filmography
5.2
Inkassatory
Comedy
2025, Russia
5.7
Место!
Место!
Drama
2020, Russia
Ohotnica
Detective
2019, Russia
Moskovskij romans
Drama, Romantic
2019, Russia
7.4
Kak vyyti zamuzh. Instrukciya
Drama, Romantic,
2019, Russia
Moskovskiy romans
Moskovskiy romans
Drama
2019, Russia
Vperedi den
Romantic
2018, Russia
6.4
Dominika
Dominika
Comedy, Fantasy
2017, Russia
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