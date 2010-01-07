Cast
Semyon Belotserkovskiy
Bodyguard
Aleksandra Liubimova
Girlfriend
Cast and Crew
Director
Yaroslav Chevazhevskiy
Writer
Yaroslav Chevazhevskiy
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2009
World premiere
7 January 2010
Release date
|7 January 2010
|Russia
| Централ Партнершип
|16+
|7 January 2010
|Belarus
|
|
|7 January 2010
|Kazakhstan
|
|
|11 November 2010
|USA
|
|
|7 January 2010
|Ukraine
|
|
Worldwide Gross
$197,835
Production
Central Partnership, Pushkin-Pictures
Also known as
Schastlivyy konets, Счастливый конец