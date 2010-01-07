Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Schastlivyy konets
3.8
Schastlivyy konets - Trailer
Kinoafisha Films Schastlivyy konets
3.8

Schastlivyy konets

, 2009
Schastlivyy konets
Russia / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Schastlivyy konets
3.8
Schastlivyy konets - Trailer
Schastlivyy konets  Trailer

Cast

Pavel Derevyanko
Pavel Derevyanko
Yuri Kolokolnikov
Yuri Kolokolnikov
Marina Golub
Marina Golub
Anna Taratorkina
Anna Taratorkina
Yaroslav Chevazhevskiy
Aleksandr Filippenko
Aleksandr Filippenko
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
Yevgeni Tsyganov
Yevgeni Tsyganov
Mikhail Vasserbaum
Andrey Aksyonov
Semyon Belotserkovskiy
Bodyguard
Aleksandra Liubimova
Girlfriend
Director Yaroslav Chevazhevskiy
Writer Yaroslav Chevazhevskiy
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2009
World premiere 7 January 2010
Release date
7 January 2010 Russia Централ Партнершип 16+
7 January 2010 Belarus
7 January 2010 Kazakhstan
11 November 2010 USA
7 January 2010 Ukraine
Worldwide Gross $197,835
Production Central Partnership, Pushkin-Pictures
Also known as
Schastlivyy konets, Счастливый конец

Film rating

3.8
Rate 10 votes
3.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 

Film Trailers

All trailers
Schastlivyy konets - Trailer
Schastlivyy konets Trailer
Schastlivyy konets - Clip 1
Schastlivyy konets Clip 1
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Schastlivyy konets

Na more!
Na more! Comedy
2009, Russia
6.0
Mama daragaya!
Mama daragaya! Comedy
2014, Russia
5.0
36 i 6 Comedy
2011, Russia
0.0
Yolki
Yolki Comedy
2010, Russia
6.0
The Female
The Female Comedy
2010, Russia
6.0
Chelovek s bulvara Kaputsinok
Chelovek s bulvara Kaputsinok Comedy
2009, Russia
3.0
The Land of Oz
The Land of Oz Comedy
2015, Russia
6.0
Night Shift
Night Shift Comedy
2018, Russia
6.0
Hitler is kaput!
Hitler is kaput! Comedy
2008, Russia
4.0
Besprintsipnye v derevne
Besprintsipnye v derevne Comedy
2023, Russia
5.0
8 New Dates
8 New Dates Comedy
2014, Russia
5.0
Smeshannye chuvstva
Smeshannye chuvstva Comedy
2014, Russia
4.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more