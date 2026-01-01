Cast
Mariya Barabanova
tyotya Shurochki
Yura Plesnevich
Lyonya Nazarov
Andrey Kronshtatov
Misha Gorbunov
Olya Popova
Malenkaya mama
Seryozha Kuzminov
Drachun iz sosednego klassa
Cast and Crew
Director
Dmitriy Krupko
Writer
Dmitriy Krupko, Aleksandr Raskin
Composer
Boris Savelyev
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 3 minutes
Production year
1979
World premiere
2 December 1979
Release date
|2 December 1979
|Russia
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|12+
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Priklyucheniya malenkogo papy, Приключения маленького папы