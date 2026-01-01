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Poster of Priklyucheniya malenkogo papy
6.4
Kinoafisha Films Priklyucheniya malenkogo papy
6.4

Priklyucheniya malenkogo papy

, 1979
Priklyucheniya malenkogo papy
USSR / Comedy / 18+
Poster of Priklyucheniya malenkogo papy
6.4

Cast

Valentin Yutskevich
Aleksandr Demyanenko
Aleksandr Demyanenko
Papa vrzoslyy
Nina Zotkina
Babushka
Vladimir Gerasimov
Vladimir Gerasimov
Dedushka
Mariya Barabanova
tyotya Shurochki
Tatyana Bedova
Uchitelnitsa
Aleksandr Lebedev
Aleksandr Lebedev
Prepodavatel po trudu
Yura Plesnevich
Lyonya Nazarov
Andrey Kronshtatov
Misha Gorbunov
Olya Popova
Malenkaya mama
Seryozha Kuzminov
Drachun iz sosednego klassa
Director Dmitriy Krupko
Writer Dmitriy Krupko, Aleksandr Raskin
Composer Boris Savelyev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 3 minutes
Production year 1979
World premiere 2 December 1979
Release date
2 December 1979 Russia 12+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Priklyucheniya malenkogo papy, Приключения маленького папы

Film rating

6.4
Rate 10 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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