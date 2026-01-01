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Nino Akhvlediani Nino Akhvlediani
Kinoafisha Persons Nino Akhvlediani

Nino Akhvlediani

Nino Akhvlediani

Date of Birth
3 February 1960
Age
66 years old
Zodiac sign
Aquarius
Occupation
Director, Writer

Popular Films

4.8
Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu (1997)

Filmography

4.8
Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu Istoriya pro Richarda, milorda i prekrasnuyu Zhar-ptitsu
Comedy, Crime 1997, Russia
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