Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Great Expectations
Poster of Great Expectations
Рейтинги
8.0 IMDb Rating: 7.8
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Great Expectations

Great Expectations

Great Expectations 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Great Britain
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1946
World premiere 26 December 1946
Release date
26 December 1946 Canada 14A
16 December 1947 Germany
26 December 1946 Great Britain
3 May 1947 Italy
26 December 1946 USA
17 October 1960 USSR
Budget 350,000 GBP
Worldwide Gross $33,408
Production Cineguild
Also known as
Great Expectations, Grandes esperanzas, Grandes Esperanças, Grandes ilusiones, Store forventninger, Bolshiye nadezhdy, Büyük Ümitler, Cadenas rotas, Didieji lūkesčiai, Die großen Erwartungen, Geheimnisvolle Erbschaft, Grandi speranze, Grans esperances, Groote Verwachtingen, Große Erwartungen, Grote verwachtingen, Les grandes espérances, Lysande förhoppningar, Lysande utsikter, Marile sperante, Suured lootused, Suuret toiveet, Szép remények, Velika iščekivanja, Velika očekivanja, Veliko Iščekivanje, Velké nadeje, Veľké nádeje, Velyki spodivannya, Wielkie nadzieje, Μεγάλες προσδοκίες, Большие надежды, Великі сподівання, Големите надежди, 大いなる遺産（1946）, 孤星血淚
Director
David Lean
Cast
John Mills
Valerie Hobson
Gene Simmons
Bernard Miles
Ivor Barnard
Cast and Crew
Similar films for Great Expectations
Great Expectations 6.9
Great Expectations (2012)
Great Expectations 6.9
Great Expectations (1998)
Little Dorrit 7.2
Little Dorrit (1988)
Nicholas Nickleby 7.3
Nicholas Nickleby (2002)
Oliver Twist 7.6
Oliver Twist (1948)
Brief Encounter 8.0
Brief Encounter (1945)
Great Expectations 6.6
Great Expectations (2013)
Summertime 7.1
Summertime (1955)
Beauty and the Beast 7.9
Beauty and the Beast (1946)
Henry V 7.0
Henry V (1944)
Brother Sun, Sister Moon 7.4
Brother Sun, Sister Moon (1972)
The Comedians 6.4
The Comedians (1967)

Film rating

8.0
Rate 22 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  253
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more