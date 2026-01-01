Also known as
Great Expectations, Grandes esperanzas, Grandes Esperanças, Grandes ilusiones, Store forventninger, Bolshiye nadezhdy, Büyük Ümitler, Cadenas rotas, Didieji lūkesčiai, Die großen Erwartungen, Geheimnisvolle Erbschaft, Grandi speranze, Grans esperances, Groote Verwachtingen, Große Erwartungen, Grote verwachtingen, Les grandes espérances, Lysande förhoppningar, Lysande utsikter, Marile sperante, Suured lootused, Suuret toiveet, Szép remények, Velika iščekivanja, Velika očekivanja, Veliko Iščekivanje, Velké nadeje, Veľké nádeje, Velyki spodivannya, Wielkie nadzieje, Μεγάλες προσδοκίες, Большие надежды, Великі сподівання, Големите надежди, 大いなる遺産（1946）, 孤星血淚