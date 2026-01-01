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Poster of Summertime
7.1
Kinoafisha Films Summertime
7.1

Summertime

, 1955
Summertime
USA, Great Britain / Romantic, Comedy, Drama / 18+
Poster of Summertime
7.1

Synopsis

A lonely American woman unexpectedly finds romance in Venice, Italy.

Cast

Katharine Hepburn
Katharine Hepburn
Jane Hudson
Rossano Brazzi
Renato de Rossi
Isa Miranda
Signora Fiorini
Mari Aldon
Phyl Yaeger
Jane Rose
Mrs. McIlhenny
Darren McGavin
Eddie Yaeger
MacDonald Parke
Mr. McIlhenny
Jeremy Spencer
Vito de Rossi
Gaetano Autiero
Mauro
Virginia Simeon
Giovanna
Director David Lean
Writer Arthur Laurents, H.E. Bates, David Lean
Composer Alessandro Cicognini
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1955
World premiere 1 January 1955
Release date
1 January 1955 Germany
7 November 1955 Great Britain
21 June 1955 USA
Production Lopert Films, London Film Productions
Also known as
Summertime, Locura de verano, Summer Madness, Traum meines Lebens, Vacances à Venise, Bogeries d'estiu, David Lean's Production of Summertime, Diakopes sti Venetia, En sommers dårskab, Het gebeurde in Venetië, Kesäinen romanssi, Letnje doba, Ljetno doba, Locuras de verano, Loucura em Veneza, Quando o Coração Floresce, Sommarens dårskap, Sommergalskap, Tempo d'estate, Tiempo de verano, Urlop w Wenecji, Vakantie te Venetië, Velence, nyár, szerelem, Venedik Tatili, Venetiaanse nachten, Verano en Venecia, Xufsha B'Venice, Διακοπές στη Βενετία, Венеция през лятото, Летняя пора, Лятно безумие, 旅情（1955）, 春心托杜鹃, 썸머타임, Der Traum meines Lebens, 여수

Film rating

7.1
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Renato de Rossi You are like a hungry child who is given ravioli to eat. 'No' you say, 'I want beefsteak!' My dear girl, you are hungry. Eat the ravioli.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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