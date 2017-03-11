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Poster of La Traviata
7.5
Kinoafisha Films La Traviata
7.5

La Traviata

, 2017
La Traviata
USA / Opera / 18+
Poster of La Traviata
7.5

Cast

Sonya Yoncheva
Violetta Valéry
Michael Fabiano
Alfredo Germont
Thomas Hampson
Nicola Luisotti
Self - Conductor
Isabel Leonard
Self - Host
James Courtney
Doctor Grenvil
Jeffrey Mattsey
Marquise d'Obigny
Rebecca Jo Loeb
Flora Bervoix
Dwayne Croft
Baron Douphol
Scott Scully
Gastone, Vicomte de Latorières
Paul Corona
A gentleman
Director Willy Decker, Matthew Diamond
Writer Francesco Maria Piave, Alexandre Dumas fils
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 33 minutes
Production year 2017
World premiere 11 March 2017
Production The Metropolitan Opera, A Metropolitan Opera High-Definition Production
Also known as
Verdi: La Traviata, Met Opera Live in HD- La Traviata

Film rating

7.5
Rate 14 votes
7.5 IMDb
Updated 23 July 2024
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