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Poster of MULT v kino. Vypusk # 5
5.8
Kinoafisha Films MULT v kino. Vypusk # 5
5.8

MULT v kino. Vypusk # 5

, 2015
MULT v kino. Vypusk # 5
Russia / Animation / 18+
Poster of MULT v kino. Vypusk # 5
5.8

Cast

Larisa Brokhman
Larisa Brokhman
Diomid Vinogradov
Diomid Vinogradov
Olga Shorokhova
Olga Shorokhova
Andrey Rozhkov
Andrey Rozhkov
Ekaterina Gorokhovskaya
Oleg Kulikovich
Oleg Kulikovich
Dmitriy Buzhinskiy
Mikhail Chernyak
Mikhail Chernyak
Andrey Kononov
Inna Korolyova
Polina Kutepova
Polina Kutepova
Natalya Medvedeva
Natalya Medvedeva
Director Aleksey Mironov, Andrey Rubetskoy, Ekaterina Salabay, Vasiko Bedoshvili, Mihail Ershov, Aleksey Mironov
Writer Mihail Ershov, Elena Galdobina, Yuri Isakov, Leonid Kaganov
Composer Dmitry Balakin, Sergey Bogolyubsky, Mikhail Chertishchev, Maksim Koshevarov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 45 minutes
Production year 2015
Also known as
MULT v kino. Vypusk # 5, Мульт в кино. Выпуск # 5

Cartoon rating

5.8
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Animated Films  Best Russian Films 
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