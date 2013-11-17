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Poster of Putevka v zhizn'
4.7
Kinoafisha Films Putevka v zhizn'
4.7

Putevka v zhizn'

, 2013
Putevka v zhizn'
Russia / Adventure / 18+
Poster of Putevka v zhizn'
4.7

Cast

Sergei Garmash
Sergei Garmash
Ilya Plisov
Aleksandr Lobanov
Dmitriy Ermak
Klavdiya Korshunova
Klavdiya Korshunova
Alexandra Shevchenko
Oleg Almazov
Oleg Almazov
Yegor Barinov
Yegor Barinov
Ivan Kosichkin
Ivan Kosichkin
Director Oleg Galin
Writer Alla Krinitsyna
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2013
World premiere 17 November 2013
Release date
17 November 2013 Russia 12+
Budget 55,700,000 RUR
Also known as
Putevka v zhizn', Путевка в жизнь, Putyovka v Zhizn

Film rating

4.7
Rate 13 votes
4.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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