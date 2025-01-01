Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Alla Krinitsyna
Alla Krinitsyna
Kinoafisha
Persons
Alla Krinitsyna
Alla Krinitsyna
Alla Krinitsyna
Date of Birth
23 April 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Taurus
Popular Films
6.7
Spartacus and Kalashnikov
(2002)
6.5
Flowers from the Winners
(1999)
6.2
We Are Cheerful, Happy, Talented!
(1987)
Filmography
The Diplomat
Comedy, Romantic
2019, Russia
Mosgaz. Operaciya «Satana»
Drama, Detective
2018, Russia
4.3
Putevka v zhizn'
Putevka v zhizn'
Adventure
2013, Russia
4.9
Rodina ili smert
Rodina ili smert
Adventure, War
2007, Russia
Watch trailer
4.6
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway
Comedy
2007, Russia
Surrogatnaya mat
Romantic
2007, Russia
5.1
Chetyre taksista i sobaka 2
Chetyre taksista i sobaka 2
Comedy
2006, Russia
5.4
Chetyre taksista i sobaka
Chetyre taksista i sobaka
Comedy
2004, Russia
Svobodnaya zhenschina
Romantic
2002, Russia
6
Caucasian Roulette
Kavkazskaya ruletka
War, Drama
2002, Russia
6.7
Spartacus and Kalashnikov
Spartak i Kalashnikov
Drama, Romantic, Adventure
2002, Russia
6.5
Flowers from the Winners
Tsvety ot pobediteley
Drama
1999, Russia
4.7
1000 dollarov v odnu storonu
1000 dollarov v odnu storonu
Comedy, Romantic
1991, USSR
6.2
We Are Cheerful, Happy, Talented!
My vesely, schastlivy, talantlivy!
Drama
1987, USSR
