Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Alla Krinitsyna
Alla Krinitsyna Alla Krinitsyna
Kinoafisha Persons Alla Krinitsyna

Alla Krinitsyna

Alla Krinitsyna

Date of Birth
23 April 1956
Age
69 years old
Zodiac sign
Taurus

Popular Films

Spartacus and Kalashnikov 6.7
Spartacus and Kalashnikov (2002)
Flowers from the Winners 6.5
Flowers from the Winners (1999)
We Are Cheerful, Happy, Talented! 6.2
We Are Cheerful, Happy, Talented! (1987)

Filmography

Genre
Year
All 14 Films 11 TV Shows 3 Writer 14 Director 1 Actress 1
The Diplomat
The Diplomat
Comedy, Romantic 2019, Russia
Mosgaz. Operaciya «Satana»
Mosgaz. Operaciya «Satana»
Drama, Detective 2018, Russia
Putevka v zhizn' 4.3
Putevka v zhizn' Putevka v zhizn'
Adventure 2013, Russia
Rodina ili smert 4.9
Rodina ili smert Rodina ili smert
Adventure, War 2007, Russia
Watch trailer
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway 4.6
Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway Peculiarities of National Last Fishing, or Real Breakaway
Comedy 2007, Russia
Surrogatnaya mat
Surrogatnaya mat
Romantic 2007, Russia
Chetyre taksista i sobaka 2 5.1
Chetyre taksista i sobaka 2 Chetyre taksista i sobaka 2
Comedy 2006, Russia
Chetyre taksista i sobaka 5.4
Chetyre taksista i sobaka Chetyre taksista i sobaka
Comedy 2004, Russia
Svobodnaya zhenschina
Svobodnaya zhenschina
Romantic 2002, Russia
Caucasian Roulette 6
Caucasian Roulette Kavkazskaya ruletka
War, Drama 2002, Russia
Spartacus and Kalashnikov 6.7
Spartacus and Kalashnikov Spartak i Kalashnikov
Drama, Romantic, Adventure 2002, Russia
Flowers from the Winners 6.5
Flowers from the Winners Tsvety ot pobediteley
Drama 1999, Russia
1000 dollarov v odnu storonu 4.7
1000 dollarov v odnu storonu 1000 dollarov v odnu storonu
Comedy, Romantic 1991, USSR
We Are Cheerful, Happy, Talented! 6.2
We Are Cheerful, Happy, Talented! My vesely, schastlivy, talantlivy!
Drama 1987, USSR
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more