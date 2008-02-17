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Poster of Trassa M8
7.3
Kinoafisha Films Trassa M8
7.3

Trassa M8

, 2007
Trassa M8
Russia / Comedy, Adventure, Thriller, Romantic / 18+
Poster of Trassa M8
7.3

Cast

Şamil Xämmatof
Şamil Xämmatof
Andrei
Lyudmila Shiryayeva
Lena
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Hose
Leonid Kulagin
Leonid Kulagin
Yuri Borisovitch
Grigory Siyatvinda
Grigory Siyatvinda
Mr White
Maksim Konovalov
Maksim Konovalov
Misha
Aleksandr Lazarev
Aleksandr Lazarev
Alex
Denis Burgazliev
Denis Burgazliev
Vinil
Elya Akmaeva
Biker Girl
Director Aleksandr Grabar
Writer Aleksandr Vartanov, Stas Mokhnachev
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2007
World premiere 17 February 2008
Release date
17 February 2008 Russia Централ Партнершип 16+
17 February 2008 Kazakhstan
17 February 2008 Ukraine
Production Gloria-Film
Also known as
Trassa M8, Трасса М8

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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