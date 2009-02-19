Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Lovely Bones
Poster of The Lovely Bones
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 6.6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Lovely Bones

The Lovely Bones

The Lovely Bones 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Centers on a young girl who has been murdered and watches over her family - and her killer - from purgatory. She must weigh her desire for vengeance against her desire for her family to heal.
The Lovely Bones - trailer in russian
The Lovely Bones  trailer in russian
Country USA / Great Britain / New Zealand
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 2009
Online premiere 28 January 2010
World premiere 19 February 2009
Release date
25 February 2010 Russia Централ Партнершип 16+
26 December 2009 Australia
25 February 2010 Belarus
11 March 2010 Denmark
10 February 2010 France
8 February 2010 Germany
19 February 2010 Great Britain
11 March 2010 Greece
19 February 2009 Ireland
4 March 2010 Israel
12 February 2010 Italy
25 February 2010 Kazakhstan
28 January 2010 Netherlands
26 December 2009 New Zealand
5 March 2010 Norway
11 March 2010 Portugal
25 February 2010 South Korea 15
26 February 2010 Spain
31 March 2010 Sweden
15 January 2010 USA
25 February 2010 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $93,621,340
Production Dreamworks Pictures, Film4, WingNut Films
Also known as
The Lovely Bones, Desde mi cielo, Милые кости, Alle mine kjære, Amabili resti, Behesht e Man, Cennetimden Bakarken, Dārgie pīšļi, Din raiul meu, Flickan från ovan, Her fra min himmel, Hình Hài Dấu Yêu, In meinem Himmel, Komfortos mennyország, La nostalgie de l'ange, Ljupke kosti, Lovely Bone, Lovely Bones, Mabat mi'Gan Eden, Minu armsad luud, Nostalgia anioła, Numyletieji kaulai, Oma taivas, Paradeisenia osta, Pevné pouto, Pevné puto, Um Olhar do Paraíso, V mojih nebesih, Visto do Céu, Παραδεισένια οστά, Дивне кости, Милі кості, Очи от рая, ラブリーボーン, 可爱的骨头, 蘇西的世界
Director
Peter Jackson
Peter Jackson
Cast
Mark Wahlberg
Mark Wahlberg
Rachel Weisz
Rachel Weisz
Susan Sarandon
Susan Sarandon
Saoirse Ronan
Saoirse Ronan
Stanley Tucci
Stanley Tucci
Cast and Crew
Similar films for The Lovely Bones
The 9th Life of Louis Drax 6.8
The 9th Life of Louis Drax (2015)
Ghost 7.9
Ghost (1990)
The Soul Eater 5.7
The Soul Eater (2024)
How I Live Now 6.7
How I Live Now (2013)
Hanna 7.1
Hanna (2011)
Mary Queen of Scots 6.7
Mary Queen of Scots (2018)
The Book of Henry 6.7
The Book of Henry (2017)
The Girl on the Train 7.0
The Girl on the Train (2016)
Violet & Daisy 6.2
Violet & Daisy (2013)
Some Girl(s) 4.9
Some Girl(s) (2013)
The Host 6.5
The Host (2012)
The Impossible 7.6
The Impossible (2012)

Film rating

7.0
Rate 58 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1821
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Славное кино. Смотрела и одновременно, набегами на кухню, обед готовила. Как-будто ничего не пропустила. Вот девочка в лесу, смотрит направо,… Read more…
DeelyaraI 2 April 2015, 12:51
Я в восторге от просмотра этого фильма! Долгое время после него ходила под впечатлением!
Честно говоря, название так себе..не увидь я трейлер в… Read more…
Quotes
[last lines]
Susie Salmon [voiceover] When my mother came to my room, I realized that all this time, I'd been waiting for her. I had been waiting so long, I was afraid she wouldn't come.
Abigail Salmon [whispering] I love you, Susie.
Susie Salmon [voiceover] Nobody notices when we leave. I mean, the moment when we really choose to go. At best you might feel a whisper, or the wave of a whisper, undulating down. My name is Salmon, like the fish. First name: Susie. I was 14 years old, when I was murdered, on December 6, 1973. I was here for a moment. And then I was gone. I wish you all a long and happy life.
Film Trailers All trailers
The Lovely Bones - trailer in russian
The Lovely Bones Trailer in russian
The Lovely Bones - fragment 2
The Lovely Bones Fragment 2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more