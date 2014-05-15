Cast
Adel Mahmoud Cherif
L'Imam
Salem Dendou
Le chef djihadiste
Cast and Crew
Director
Abderrahmane Sissako
Writer
Abderrahmane Sissako, Kessen Tall
Composer
Amine Bouhafa
Film details
Country
France / Mauritania
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
2014
Online premiere
24 October 2014
World premiere
15 May 2014
Release date
|17 December 2014
|Belgium
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|22 January 2015
|Brazil
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|4 July 2015
|Czechia
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|10 December 2014
|France
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|11 December 2014
|Germany
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|22 May 2015
|Great Britain
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|5 March 2015
|Greece
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|12 December 2014
|Mauritania
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|12 June 2015
|Poland
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|28 May 2015
|Portugal
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|6 February 2015
|Spain
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|28 January 2015
|USA
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MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$7,179,391
Production
Les Films du Worso, Dune Vision, Arches Films
Also known as
Timbuktu, Timbuktú, Тимбукту, Le chagrin des oiseaux, Tombouctou, Τιμπουκτού, Тімбукту, 在地圖結束的地方, 禁じられた歌声, 팀북투