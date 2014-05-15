Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Timbuktu
6.8
Timbuktu - Trailer
Kinoafisha Films Timbuktu
6.8

Timbuktu

, 2014
Timbuktu
France, Mauritania / Drama / 18+
Trailers
Poster of Timbuktu
6.8
Timbuktu - Trailer
Timbuktu  Trailer

Synopsis

A cattle herder and his family who reside in the dunes of Timbuktu find their quiet lives -- which are typically free of the Jihadists determined to control their faith -- abruptly disturbed.

Cast

Abel Jafri
Abel Jafri
Abdelkerim
Ibrahim Ahmed
Kidane
Toulou Kiki
Satima
Fatoumata Diawara
La chanteuse Fatou
Hichem Yacoubi
Djihadiste
Kettly Noël
Zabou
Layla Walet Mohamed
Toya
Mehdi A.G. Mohamed
Issan
Adel Mahmoud Cherif
L'Imam
Salem Dendou
Le chef djihadiste
Director Abderrahmane Sissako
Writer Abderrahmane Sissako, Kessen Tall
Composer Amine Bouhafa
Cast and Crew

Film details

Country France / Mauritania
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2014
Online premiere 24 October 2014
World premiere 15 May 2014
Release date
17 December 2014 Belgium
22 January 2015 Brazil
4 July 2015 Czechia
10 December 2014 France
11 December 2014 Germany
22 May 2015 Great Britain
5 March 2015 Greece
12 December 2014 Mauritania
12 June 2015 Poland
28 May 2015 Portugal
6 February 2015 Spain
28 January 2015 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $7,179,391
Production Les Films du Worso, Dune Vision, Arches Films
Also known as
Timbuktu, Timbuktú, Тимбукту, Le chagrin des oiseaux, Tombouctou, Τιμπουκτού, Тімбукту, 在地圖結束的地方, 禁じられた歌声, 팀북투

Film rating

6.8
Rate 10 votes
7.1 IMDb

Film Trailers

All trailers
Timbuktu - Trailer
Timbuktu Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Timbuktu

Quotes

Omar Satima?
Satima I'm listening.
Omar I'm Abdelkarim's driver. I have a message from him: "He can't do anything to help. It's over".
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Timbuktu

Until the Birds Return
Until the Birds Return Drama
2017, France
6.0
Louise en hiver
Louise en hiver Animation
2016, France / Canada
7.0
Mustang
Mustang Drama
2015, France / Germany / Turkey / Qatar
7.0
Tanna
Tanna Drama, Romantic
2015, Australia
6.0
Son of Saul
Son of Saul Thriller, History, Drama
2015, Hungary
7.0
Embrace of the Serpent
Embrace of the Serpent Drama, Adventure
2015, Argentina / Colombia / Venezuela
7.0
Two Days, One Night
Two Days, One Night Drama
2014, Belgium
7.0
Leviathan
Leviathan Drama
2014, Russia
7.0
Theeb
Theeb Thriller, Drama, Adventure
2014, UAE / Qatar / Jordan / Great Britain
7.0
Ida
Ida Drama
2013, Poland / Denmark / France / Great Britain
7.0
The Missing Picture
The Missing Picture Documentary
2013, Cambodia / France
7.0
War Witch
War Witch Drama, War
2012, Canada
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more