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Poster of La Celestina
5.2
Kinoafisha Films La Celestina
5.2

La Celestina

, 1996
La Celestina
Spain / Drama / 18+
Poster of La Celestina
5.2

Cast

Penelope Cruz
Penelope Cruz
Melibea
Terele Pávez
Terele Pávez
Celestina
Juan Diego Botto
Juan Diego Botto
Calisto
Maribel Verdú
Maribel Verdú
Areusa
Jordi Mollà
Jordi Mollà
Pármeno
Nancho Novo
Sempronio
Nathalie Seseña
Nathalie Seseña
Lucrecia
Carlos Fuentes
Sosia
Candela Peña
Elicia
Anna Lizaran
Alisa
Director Gerardo Vera
Writer Fernando de Rojas, Rafael Azcona, Gerardo Vera, Francisco Rico
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1996
World premiere 8 November 1996
Release date
24 July 1997 Singapore
8 November 1996 Spain
Budget 250,000,000 ESP
Production Lolafilms, Sociedad General de Televisión (Sogetel), Canal+ España
Also known as
La Celestina, Celestyna, Селестина, 情熱の処女(おとめ) スペインの宝石

Film rating

5.2
Rate 13 votes
5.2 IMDb
Updated 29 April 2025
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