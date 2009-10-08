Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Eloïse's Lover
6.9
Eloïse's Lover - Trailer
Kinoafisha Films Eloïse's Lover
6.9

Eloïse's Lover

, 2009
Eloïse
Spain / Drama / 18+
Trailers
Poster of Eloïse's Lover
6.9
Eloïse's Lover - Trailer
Eloïse's Lover  Trailer

Synopsis

A young woman is hospitalized and in a coma after a serious accident. Through flashbacks we learn of her feelings for another woman.

Cast

Diana Gómez
Àsia
Ariadna Cabrol
Eloïse
Carolina Montoya
Erika
Jaume Madaula Izquierdo
Rubén
Pau Herrero
Dani
Laura Conejero
La Mare
Bernat Saumell
Nathaniel
Miranda Makaroff
Norah
Núria Hosta
Asum
Eduard Farelo
Pare
Director Jesús Garay
Writer Cristina Moncunill
Composer Carles Cases
Cast and Crew

Film details

Country Spain
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2009
World premiere 8 October 2009
Release date
15 July 2010 Russia Premium Film
15 July 2010 Belarus
8 October 2009 Germany
15 July 2010 Kazakhstan
19 January 2012 Peru
29 October 2009 Spain
9 September 2010 Ukraine
Production Els Quatre Gats Audiovisuals S.L., Televisió de Catalunya (TV3)
Also known as
Eloïse, Eloïse's Lover, Eloise'in Sevgilisi, Juegos prohibidos, Soft Skin, Suave Skin, Yawarakana hada, Дневник лесбиянки, Щоденник дівчини бі, 柔らかな肌, Eloises Lover, Елойза, Щоденник лесбіянки, 엘로이즈: 그녀들의 사랑

Film rating

6.9
Rate 16 votes
6.3 IMDb

Film Trailers

All trailers
Eloïse's Lover - Trailer
Eloïse's Lover Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Eloïse's Lover

Carol
Carol Drama, Romantic
2015, Great Britain / USA
7.0
Very Female Stories
Very Female Stories Comedy, Romantic
2020, Russia
5.0
A Date for Mad Mary
A Date for Mad Mary Drama, Comedy
2016, Ireland
7.0
Summertime
Summertime Drama, Romantic
2015, France / Belgium
6.0
The Girl King
The Girl King History, Drama, Romantic
2015, Finland / Germany / Canada / France / Sweden
5.0
The Summer of Sangailé
The Summer of Sangailé Drama
2015, Lithuania / France / Netherlands
6.0
Breathe
Breathe Drama
2014, France
7.0
Young and Wild
Young and Wild Romantic, Drama, Comedy
2012, Chile
6.0
Farewell, My Queen
Farewell, My Queen Drama, History
2012, France / Spain
5.0
Bloomington
Bloomington Drama
2010, USA
5.0
The Sea Purple
The Sea Purple Drama, History
2009, Italy
7.0
I Can't Think Straight
I Can't Think Straight Drama, Romantic
2007, Great Britain
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more