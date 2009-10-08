Cast
Cast and Crew
Director
Jesús Garay
Writer
Cristina Moncunill
Composer
Carles Cases
Film details
Country
Spain
Runtime
1 hour 32 minutes
Production year
2009
World premiere
8 October 2009
Release date
|15 July 2010
|Russia
| Premium Film
|
|15 July 2010
|Belarus
|
|
|8 October 2009
|Germany
|
|
|15 July 2010
|Kazakhstan
|
|
|19 January 2012
|Peru
|
|
|29 October 2009
|Spain
|
|
|9 September 2010
|Ukraine
|
|
Production
Els Quatre Gats Audiovisuals S.L., Televisió de Catalunya (TV3)
Also known as
Eloïse, Eloïse's Lover, Eloise'in Sevgilisi, Juegos prohibidos, Soft Skin, Suave Skin, Yawarakana hada, Дневник лесбиянки, Щоденник дівчини бі, 柔らかな肌, Eloises Lover, Елойза, Щоденник лесбіянки, 엘로이즈: 그녀들의 사랑