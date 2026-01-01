Menu
Poster of Operation Petticoat
7.2 IMDb Rating: 7.2
Kinoafisha Films Operation Petticoat

Operation Petticoat

Operation Petticoat 18+
Synopsis

During World War II, a commander finds himself stuck with a decrepit (and pink) submarine, a con man executive officer, and a group of army nurses.
Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1959
World premiere 3 December 1959
Release date
24 December 1959 Brazil
25 December 1959 Germany
5 December 1959 Great Britain
25 February 1960 Italy
18 November 1960 Portugal
5 December 1959 USA
Production Granart Company
Also known as
Operation Petticoat, Sirenas y tiburones, Unternehmen Petticoat, Операция «Нижняя юбка», Anáguas a Bordo, Den rosa ubåten, Donanmanın melekleri, Epiheirisis Combinaison, Fehérnemű hadművelet, Manobra de Saias, Operaatio alushame, Operação Petticoat, Operace Spodnička, Operacija Podsuknja, Operación faldas, Operación Pacífico, Operacja 'Halka', Operasjon Underskjørt, Operatie Petticoat, Opération jupons, Operation kjoltyg, Operation Petticoat - Rosa ubåten, Operatiunea Jupon, Operazione sottoveste, Petticoat, U-båden der rødmede, Επιχείρηση Combination, Операция Фуста, ペティコート作戦
Director
Blake Edwards
Blake Edwards
Cast
Cary Grant
Cary Grant
Tony Curtis
Tony Curtis
Joan O'Brien
Dina Merrill
Gene Evans
Cast and Crew
Quotes
Lt. Cmdr. Matt T. Sherman You see, when a girl is under 21, she's protected by law. When she's over 65, she's protected by nature. Anywhere in between, she's fair game! Look out!
