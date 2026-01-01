Country USA

Runtime 2 hours 4 minutes

Production year 1959

World premiere 3 December 1959

Production Granart Company

Also known as

Operation Petticoat, Sirenas y tiburones, Unternehmen Petticoat, Операция «Нижняя юбка», Anáguas a Bordo, Den rosa ubåten, Donanmanın melekleri, Epiheirisis Combinaison, Fehérnemű hadművelet, Manobra de Saias, Operaatio alushame, Operação Petticoat, Operace Spodnička, Operacija Podsuknja, Operación faldas, Operación Pacífico, Operacja 'Halka', Operasjon Underskjørt, Operatie Petticoat, Opération jupons, Operation kjoltyg, Operation Petticoat - Rosa ubåten, Operatiunea Jupon, Operazione sottoveste, Petticoat, U-båden der rødmede, Επιχείρηση Combination, Операция Фуста, ペティコート作戦