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Poster of Loose Cannons
4.9
Kinoafisha Films Loose Cannons
4.9

Loose Cannons

, 1990
Loose Cannons
USA / Action, Crime, Comedy, Thriller / 18+
Poster of Loose Cannons
4.9

Synopsis

An unconventional cop who doesn't take any bull, is paired up with an amazing detective to capture some powerful criminals but the cop soon realizes that his by the book partner has split personality disorder.

Cast

Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
Ellis Fielding
Gene Hackman
Gene Hackman
MacArthur Stern
Dom DeLuise
Harry Gutterman
Ronny Cox
Smiley
Nancy Travis
Nancy Travis
Riva
Robert Prosky
Von Metz
Paul Koslo
Grimmer
Dick O'Neill
Captain
Jan Tríska
Steckler
Leon Rippy
Weskit
Director Bob Clark
Writer Richard Christian Matheson, Richard Matheson, Bob Clark
Composer Paul Zaza
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1990
World premiere 9 February 1990
Release date
9 February 1990 Russia 16+
2 August 1990 Germany
30 August 1990 Hungary
15 September 1990 Japan G
9 February 1990 Kazakhstan
9 February 1990 Sweden 15
9 February 1990 USA
9 February 1990 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $5,585,154
Production Tri-Star Pictures
Also known as
Loose Cannons, Der Harte und der Zarte, Un tiro por la culata, Ahtypito doueto, Canhões Perdidos, Csőre töltve, Echipa traznita, Jobb for tøffe karer, Kelmien kauhut, Løst krudt, Ludi murjaci, Mon partenaire est cinglé, Pistole brez kontrole, Pistolji bez Kontrole, Poliziotti a due zampe, Superdeckarna, The Von Metz Incident, Um Tiro que Não deu Certo, Üşütük Polisler, Zwariowani detektywi, Αχτύπητο ντουέτο, Большой калибр, Извън контрол, लूस कैनन्स, キャノンズ

Film rating

4.9
Rate 14 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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