An unconventional cop who doesn't take any bull, is paired up with an amazing detective to capture some powerful criminals but the cop soon realizes that his by the book partner has split personality disorder.
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