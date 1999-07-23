Inspector Gadget
Inspector Gadget
Country
USA
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
1999
Online premiere
19 July 2000
World premiere
23 July 1999
Release date
|29 April 2001
|Russia
|
|12+
|16 December 1999
|Australia
|
|PG
|23 July 1999
|Brazil
|
|
|7 October 1999
|Czechia
|
|U
|25 December 1999
|Denmark
|
|
|20 October 1999
|France
|
|
|19 October 1999
|Germany
|
|
|16 December 1999
|Great Britain
|
|
|7 October 1999
|Hungary
|
|
|17 December 1999
|Ireland
|
|
|29 April 2001
|Kazakhstan
|
|
|23 July 1999
|Romania
|
|AP
|7 August 1999
|South Korea
|
|전체관람가
|27 August 1999
|Spain
|
|A
|23 July 1999
|USA
|
|
|29 April 2001
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Budget
$90,000,000
Worldwide Gross
$134,403,112
Production
Walt Disney Pictures, Caravan Pictures, Avnet/Kerner Productions
Also known as
Inspector Gadget, Инспектор Гаджет, Inspecteur Gadget, Inspektor Gadget, Astynomos Sainis, Bigyó felügyelő, Detektiv Gadget, Etsivä Gadget, Gadget, Go! Go! Gadget, GO!GO!ガジェット, G型神探, Inspector Gadget: Extended Cut, Inspectorul Gadget, Inspektør Gadget, Inspektor Gadżet, Inspektor Gajet, Inspektor Gruvi, Inspektor Qacet, Inspektorius Gadzetas, Inspektorius Gudrutis, Inspetor Bugiganga, Müfettiş Gadget, The Real Inspector Gadget, Αστυνόμος Σαΐνης, Инспектор Геџет, Інспектор Ґаджет, इंस्पेक्टर गैजेट