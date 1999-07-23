Menu
4.2 IMDb Rating: 4.2
Inspector Gadget

Inspector Gadget

Inspector Gadget
Synopsis

A security guard's dreams come true when he is selected to be transformed into a cybernetic police officer.
Country USA
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1999
Online premiere 19 July 2000
World premiere 23 July 1999
Release date
29 April 2001 Russia 12+
16 December 1999 Australia PG
23 July 1999 Brazil
7 October 1999 Czechia U
25 December 1999 Denmark
20 October 1999 France
19 October 1999 Germany
16 December 1999 Great Britain
7 October 1999 Hungary
17 December 1999 Ireland
29 April 2001 Kazakhstan
23 July 1999 Romania AP
7 August 1999 South Korea 전체관람가
27 August 1999 Spain A
23 July 1999 USA
29 April 2001 Ukraine
MPAA PG
Budget $90,000,000
Worldwide Gross $134,403,112
Production Walt Disney Pictures, Caravan Pictures, Avnet/Kerner Productions
Also known as
Inspector Gadget, Инспектор Гаджет, Inspecteur Gadget, Inspektor Gadget, Astynomos Sainis, Bigyó felügyelő, Detektiv Gadget, Etsivä Gadget, Gadget, Go! Go! Gadget, GO!GO!ガジェット, G型神探, Inspector Gadget: Extended Cut, Inspectorul Gadget, Inspektør Gadget, Inspektor Gadżet, Inspektor Gajet, Inspektor Gruvi, Inspektor Qacet, Inspektorius Gadzetas, Inspektorius Gudrutis, Inspetor Bugiganga, Müfettiş Gadget, The Real Inspector Gadget, Αστυνόμος Σαΐνης, Инспектор Геџет, Інспектор Ґаджет, इंस्पेक्टर गैजेट
Director
David Kellogg
Cast
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Rupert Everett
Rupert Everett
Joely Fisher
Michelle Trachtenberg
Michelle Trachtenberg
Andy Dick
Film rating

4.2
12 votes
4.2 IMDb
Quotes
Inspector Gadget You blew me up and my Chevette. And I really liked that car.
Dr. Claw Well, you crushed my hand and I really liked that hand. So Go-Go get over it!
