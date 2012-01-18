Film details
Country
France / Luxembourg / Belgium
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
2012
World premiere
18 January 2012
Release date
|14 March 2013
|Russia
| Манометр
|12+
|14 March 2013
|Belarus
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|27 June 2012
|France
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|22 November 2012
|Hungary
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|14 March 2013
|Kazakhstan
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|14 March 2013
|Ukraine
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Worldwide Gross
$302,101
Production
Iris Productions, 2425 Films, Litswa
Also known as
La clinique de l'amour!, La clinica dell'amore, La Clinique de l'amour, Szex, hazugság, vészhelyzet, 临床爱情教学！, La Clinique de l'amour !