Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of La clinique de l'amour!
5.3
La clinique de l'amour! - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films La clinique de l'amour!
5.3

La clinique de l'amour!

, 2012
La clinique de l'amour!
France, Luxembourg, Belgium / Comedy / 18+
Trailers
Poster of La clinique de l'amour!
5.3
La clinique de l'amour! - Trailer with voice-over
La clinique de l'amour!  Trailer with voice-over

Cast

Bruno Salomone
Bruno Salomone
Michael Marchal
Artus de Penguern
John Marchal
Helena Noguerra
Helena Noguerra
Priscilla
Natacha Lindinger
Natacha Lindinger
Samantha Bitch
Anne Depétrini
Hélène
Ged Marlon
Tom
Émilie Caen
Cathy
Dominique Lavanant
Dominique Lavanant
Mlle Phillips
Renaud Rutten
Marc
Sofia Essaïdi
Jennifer Gomez
Director Artus de Penguern
Writer Artus de Penguern
Composer Gast Waltzing
Cast and Crew

Film details

Country France / Luxembourg / Belgium
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2012
World premiere 18 January 2012
Release date
14 March 2013 Russia Манометр 12+
14 March 2013 Belarus
27 June 2012 France
22 November 2012 Hungary
14 March 2013 Kazakhstan
14 March 2013 Ukraine
Worldwide Gross $302,101
Production Iris Productions, 2425 Films, Litswa
Also known as
La clinique de l'amour!, La clinica dell'amore, La Clinique de l'amour, Szex, hazugság, vészhelyzet, 临床爱情教学！, La Clinique de l'amour !

Film rating

5.3
Rate 15 votes
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Film Trailers

All trailers
La clinique de l'amour! - Trailer with voice-over
La clinique de l'amour! Trailer with voice-over
La clinique de l'amour! - Trailer
La clinique de l'amour! Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for La clinique de l'amour!

Gregoire Moulin vs. Humanity
Gregoire Moulin vs. Humanity Romantic, Comedy
2001, France
6.0
Carton, Le
Carton, Le Comedy
2004, France
5.0
Divin enfant
Divin enfant Comedy
2013, France / Luxembourg / Belgium
4.0
L'Élève Ducobu
L'Élève Ducobu Comedy
2011, France
5.0
The Kitchen in Paris
The Kitchen in Paris Comedy
2014, Russia
7.0
10 jours sans maman
10 jours sans maman Comedy
2020, France
5.0
Brice 3
Brice 3 Comedy
2016, France
4.0
Hôtel Normandy
Hôtel Normandy Comedy
2013, France
4.0
Cherche fiancé tous frais payés
Cherche fiancé tous frais payés Comedy
2007, France
4.0
L'invité
L'invité Comedy
2007, France
5.0
Brice de Nice
Brice de Nice Comedy
2005, France
4.0
You Don't Choose Your Family
You Don't Choose Your Family Adventure, Comedy
2011, France
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more