Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Borderline
Poster of Borderline
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 6
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Borderline

Borderline

Borderline 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

On the U.S.-Mexican border, border cop Jeb Maynard is hunting for a human smuggler responsible for Jeb partner's murder.
Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1980
World premiere 31 October 1980
Release date
31 October 1980 Russia 16+
31 October 1980 Kazakhstan
19 December 1980 USA
31 October 1980 Ukraine
MPAA PG
Budget $8,500,000
Production Incorporated Television Company (ITC), Marble Arch Productions
Also known as
Borderline, A 20 millas de la justicia, A Fronteira, A veinte millas de la justicia, Acción en la frontera, Borderline - Die Grenzlinie, Chicanos, chasseur de têtes, Crimă la frontieră, Den djävulska gränsen, Der Grenzwolf, Flykt över gränsen, Fronteira Sangrenta, Grænsepatruljen, Granica, Határsáv, Hranicní cára, I grammi ton synoron, L'uomo del confine, La frontera, La línea fronteriza, Masacre en la frontera, Na granicy, Nemirna meja, Pako yli rajan, Границата, Пограничная полоса, マッド・ギャリソン, 地獄天堂
Director
Jerrold Freedman
Cast
Charles Bronson
Bruno Kirby
Bert Remsen
Michael Lerner
Michael Lerner
Ed Harris
Ed Harris
Cast and Crew
Similar films for Borderline
Cold Sweat 5.7
Cold Sweat (1970)
Other People's Money 6.5
Other People's Money (1991)
King Kong Lives 6.1
King Kong Lives (1986)
The Domino Principle 5.7
The Domino Principle (1977)
Breakheart Pass 6.7
Breakheart Pass (1975)
Mr. Majestyk 6.8
Mr. Majestyk (1974)
You Can't Win 'Em All 5.8
You Can't Win 'Em All (1970)
Touching Home 5.8
Touching Home (2008)
Pollock 7.2
Pollock (2000)
The Way Back 7.4
The Way Back (2010)
Paris Trout 6.4
Paris Trout (1991)
The Lost Daughter 6.0
The Lost Daughter (2021)

Film rating

6.0
Rate 15 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more