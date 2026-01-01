In a small Georgia town in the 1950s, bigoted store owner Paris Trout kills a young black girl when his brother refuses to pay his debts.
CountryUSA
Runtime1 hour 33 minutes
Production year1991
World premiere20 April 1991
20 April 1991
Russia
18+
20 April 1991
Kazakhstan
12 March 2004
USA
20 April 1991
Ukraine
MPAAR
ProductionPalace Pictures, Viacom
Paris Trout, Bütün Hayatı Suçtu, Crimes sans remords, Il cuore nero di Paris Trout, Mies nimeltä Paris Trout, O misallodoxos, Rage, Sua Vida Foi um Crime, Tollwütig, Veszettség, Парис Траут, Пэрис Траут, パリス・トラウト