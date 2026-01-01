Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paris Trout
1 poster
Kinoafisha Films Paris Trout

Paris Trout

Paris Trout 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

In a small Georgia town in the 1950s, bigoted store owner Paris Trout kills a young black girl when his brother refuses to pay his debts.
Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1991
World premiere 20 April 1991
Release date
20 April 1991 Russia 18+
20 April 1991 Kazakhstan
12 March 2004 USA
20 April 1991 Ukraine
MPAA R
Production Palace Pictures, Viacom
Also known as
Paris Trout, Bütün Hayatı Suçtu, Crimes sans remords, Il cuore nero di Paris Trout, Mies nimeltä Paris Trout, O misallodoxos, Rage, Sua Vida Foi um Crime, Tollwütig, Veszettség, Парис Траут, Пэрис Траут, パリス・トラウト
Director
Stephen Gyllenhaal
Stephen Gyllenhaal
Cast
Dennis Hopper
Dennis Hopper
Barbara Hershey
Barbara Hershey
Ed Harris
Ed Harris
Ray McKinnon
Ray McKinnon
Tina Lifford
Cast and Crew
Similar films for Paris Trout
A Dangerous Woman 5.7
A Dangerous Woman (1993)
Waterland 6.6
Waterland (1992)
To Kill a Priest 6.2
To Kill a Priest (1988)
Drowning on Dry Land 5.2
Drowning on Dry Land (1999)
March or Die 6.3
March or Die (1977)
Losing Isaiah 6.5
Losing Isaiah (1995)
The Third Miracle 6.5
The Third Miracle (1999)
The Last Temptation of Christ 7.1
The Last Temptation of Christ (1988)
Boxcar Bertha 6.4
Boxcar Bertha (1972)
The Way Back 7.4
The Way Back (2010)
Palermo Shooting 6.7
Palermo Shooting (2008)
Touching Home 5.8
Touching Home (2008)

Film rating

6.4
Rate 14 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Mary Sayers No sir. I told the truth about it. You can make it look any which way now. But I told how it happened.
Harry Seagraves Yes, well, um. With all due respect, Ms. Sayers. That's what we called the jury for. To decide.
Mary Sayers No sir. They don't decide what happened. That's already been done. All they decide is if they gonna do something about it.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy, Romantic
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more