Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kumiko Aso
Kumiko Aso Kumiko Aso
Kinoafisha Persons Kumiko Aso

Kumiko Aso

Kumiko Aso

Date of Birth
17 July 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Height
162 cm (5 ft 4 in)
Actor type
Voice actress, Dramatic actress, Fantasy heroine

Popular Films

Ookami Kodomo no Ame to Yuki 8.4
Ookami Kodomo no Ame to Yuki (2012)
The Boy and the Beast 7.9
The Boy and the Beast (2015)
Mirai 7.4
Mirai (2018)

Filmography

Lonely Castle in the Mirror 7
Lonely Castle in the Mirror Kagami no kojô
Adventure, Animation, Drama, Anime 2022, Japan
Birthday Wonderland / Basude wandarando 6.4
Birthday Wonderland / Basude wandarando Birthday Wonderland / Basude wandarando
Animation, Anime 2019, Japan
Watch trailer
Dele 7.1
Dele
Drama, 2018, Japan
Mirai 7.4
Mirai Mirai
Animation, Fantasy, Anime 2018, Japan
Watch trailer
The Boy and the Beast 7.9
The Boy and the Beast Bakemono no ko / The Boy and the Beast
Animation, Anime 2015, Japan
Watch trailer
Miss Hokusai 6.4
Miss Hokusai Sarusuberi: Miss Hokusai
Animation, Biography, Drama, Anime 2015, Japan
Ookami Kodomo no Ame to Yuki 8.4
Ookami Kodomo no Ame to Yuki Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Fantasy, Animation, Anime 2012, Japan
Watch trailer
Colorful 6.7
Colorful Karafuru
Animation, Fantasy, Drama, Detective, Anime 2010, Japan
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more