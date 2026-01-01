Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Trailers
Reviews
Persons
About
Filmography
Kumiko Aso
Kumiko Aso
Kinoafisha
Persons
Kumiko Aso
Kumiko Aso
Kumiko Aso
Date of Birth
17 July 1978
Age
48 years old
Zodiac sign
Cancer
Occupation
Actress
Height
162 cm (5 ft 4 in)
Actor type
Voice actress
,
Dramatic actress
,
Fantasy heroine
Popular Films
8.4
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
(2012)
7.9
The Boy and the Beast
(2015)
7.4
Mirai
(2018)
Filmography
7
Lonely Castle in the Mirror
Kagami no kojô
Adventure, Animation, Drama, Anime
2022, Japan
6.4
Birthday Wonderland / Basude wandarando
Birthday Wonderland / Basude wandarando
Animation, Anime
2019, Japan
Watch trailer
7.1
Dele
Drama,
2018, Japan
7.4
Mirai
Mirai
Animation, Fantasy, Anime
2018, Japan
Watch trailer
7.9
The Boy and the Beast
Bakemono no ko / The Boy and the Beast
Animation, Anime
2015, Japan
Watch trailer
6.4
Miss Hokusai
Sarusuberi: Miss Hokusai
Animation, Biography, Drama, Anime
2015, Japan
8.4
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Ookami Kodomo no Ame to Yuki
Fantasy, Animation, Anime
2012, Japan
Watch trailer
6.7
Colorful
Karafuru
Animation, Fantasy, Drama, Detective, Anime
2010, Japan
Show more
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree