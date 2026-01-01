Menu
On a Clear Day You Can See Forever

On a Clear Day You Can See Forever

On a Clear Day You Can See Forever
Synopsis

A troubled young woman who visits a psychotherapist to help her quit smoking undergoes hypnosis and finds herself reliving a tragic Victorian romance from a past life.
Country USA
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 1970
World premiere 17 June 1970
Release date
17 June 1970 Russia 0+
25 December 1980 Germany
1 March 1972 Ireland G
3 January 1971 Japan
17 June 1970 Kazakhstan
17 June 1970 USA
17 June 1970 Ukraine
MPAA G
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $14,000,000
Production Paramount Pictures
Also known as
On a Clear Day You Can See Forever, Melinda, Egy tiszta nap szembenézhetsz az örökkévalósággal, Einst kommt der Tag, En un día claro se ve hasta siempre, En vacker dag kan man se hur långt som helst, I dipli zoi tis Daisy Gamble, Kerran kirkkaana päivänä, L'amica delle 5½, Num Dia Claro de Verão, På en klar dag, På en smuk dag, Tatlım, Vuelve a mi lado, W pogodny dzień zobaczysz przeszłość, Η διπλή ζωή της Ντέζι Γκέιμπλ, В ясен ден се вижда всичко, В ясный день увидишь вечность, 晴れた日に永遠が見える
Director
Vincente Minnelli
Vincente Minnelli
Cast
Barbra Streisand
Barbra Streisand
Yves Montand
Yves Montand
Bob Newhart
Jack Nicholson
Jack Nicholson
