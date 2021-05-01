Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Marooned
Poster of Marooned
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Marooned

Marooned

Marooned 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

Three American astronauts are stranded in space when their retros won't fire. Can they be rescued before their oxygen runs out?
Country USA
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 1969
Online premiere 1 May 2021
World premiere 10 November 1969
Release date
11 March 1970 France
29 January 1970 Great Britain
10 July 1970 Ireland G
11 December 1969 Netherlands AL
11 December 1969 USA
MPAA G
Budget $8,000,000
Production Columbia Pictures, Frankovich Productions
Also known as
Marooned, Les naufragés de l'espace, Verschollen im Weltraum, Abandonados en el espacio, Abbandonati nello spazio, Atrapados en el espacio, Avaruuslento Ironman I, Fezada Kaybolanlar, Förlista i rymden, Gereftar dar faza, Marooned - Havari i verdensrommet, Nasukani, Naufragiati in spatiu, Oi kataktitai, Oi navagoi tou diastimatos, Op drift in de ruimte, Perdidos no Espaço, Rymdflyg Ironman I, Sem Rumo no Espaço, Space Travelers, Strandet i rummet, Svemirski putnici, Ürkaland, Uwięzieni w kosmosie, Zajati vesmírem, Zarobljenici svemira, В плен на орбитата, Отрезанные от мира, Потерянные, 마루니드, 宇宙からの脱出, 鐵人第一號
Director
John Sturges
Cast
Gregory Peck
Gregory Peck
Richard Crenna
James Franciscus
David Janssen
Gene Hackman
Gene Hackman
Cast and Crew
Similar films for Marooned
Old Gringo 5.8
Old Gringo (1989)
The Andromeda Strain 7.2
The Andromeda Strain (1971)
The Chairman 5.6
The Chairman (1969)
By Love Possessed 5.4
By Love Possessed (1961)
The Macomber Affair 6.6
The Macomber Affair (1947)
The Old Man and the Sea 6.8
The Old Man and the Sea (1958)
The Great Escape 8.2
The Great Escape (1963)
The Magnificent Seven 6.9
The Magnificent Seven (1960)
Hawaii 6.6
Hawaii (1966)
The Valley of Decision 7.3
The Valley of Decision (1945)
The Eagle Has Landed 6.9
The Eagle Has Landed (1976)
Superman IV: The Quest for Peace 3.9
Superman IV: The Quest for Peace (1987)

Film rating

5.9
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Jim Pruett Okay Buzz you're right. To hell with waiting for a bunch of slide-rule jockeys. We used to fix the airplanes we flew with paperclips. Lets get into our hard suits and fix this bird.
Buzz Lloyd [smiling] Okay Jimmy.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, South Korea / USA, Documentary, Music
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more