Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Best Friends
Poster of Best Friends
Рейтинги
5.5 IMDb Rating: 5.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Best Friends

Best Friends

Best Friends 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 1982
World premiere 17 December 1982
Release date
17 December 1982 Russia 12+
10 June 1983 Germany
26 December 1982 Greece
27 May 1983 Ireland PG
17 December 1982 Kazakhstan
17 December 1982 USA
17 December 1982 Ukraine
MPAA PG
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $36,821,203
Production Warner Bros., Timberlane Productions, Major Studio Partners
Also known as
Best Friends, Amigos íntimos, Les meilleurs amis, Zwei dicke Freunde, 小迷糊回娘家, Amici come prima, Amigos Muito Íntimos, Amigos muy íntimos, Bedste venner, Behtarin Doostha, Beste venner, Bračna Veza, Diazygio me prothesmia, Haverrim Tovim, Házasodjunk, vagy tán mégse?, Kekkonshinai-zoku, Loucuras de um Casal, Najbolji prijatelji, Najlepsi przyjaciele, Parhaat Kaverukset - Eli tyttö joka ei halunnut naimisin, Porocna zveza, Prieteni pe viaţă, Sıkı dostlar, Tjejen som inte ville gifta sig, Διαζύγιο με προθεσμία, Лучшие друзья, Най-добри приятели, 最佳伴侣, 最佳朋友, 結婚しない族
Director
Norman Jewison
Cast
Burt Reynolds
Burt Reynolds
Goldie Hawn
Goldie Hawn
Jessica Tandy
Jessica Tandy
Barnard Hughes
Audra Lindley
Cast and Crew
Similar films for Best Friends
Swing Shift 6.0
Swing Shift (1984)
Town & Country 5.1
Town & Country (2001)
The Bachelor 5.9
The Bachelor (1999)
Protocol 5.5
Protocol (1984)
Father's Little Dividend 6.6
Father's Little Dividend (1951)
Other People's Money 6.5
Other People's Money (1991)
F.I.S.T. 6.4
F.I.S.T. (1978)
Moonstruck 7.1
Moonstruck (1987)
Used People 6.1
Used People (1992)
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming! 7.3
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming! (1966)
Only You 7.1
Only You (1994)
Snatched 4.4
Snatched (2017)

Film rating

5.5
Rate 15 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Paula McCullen Breasts too large, Richard? Every female character you create has breasts too large.
Richard Babson Mmm... but I make them suffer for it.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more