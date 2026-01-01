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Poster of The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
7.3
Kinoafisha Films The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
7.3

The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!

, 1966
The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
USA / Comedy / 18+
Poster of The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
7.3

Cast

Carl Reiner
Carl Reiner
Walt Whittaker
Alan Arkin
Alan Arkin
Lieutenant Rozanov
Brian Keith
Link Mattocks
Jonathan Winters
Norman Jonas
Theodore Bikel
Captain
Eva Marie Saint
Elspeth Whittaker
Paul Ford
Fendall Hawkins
Tessie O'Shea
Alice Foss
John Phillip Law
Alexei Kolchin
Ben Blue
Luther Grilk
Director Norman Jewison
Writer William Rose, Nathaniel Benchley
Composer Johnny Mandel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 6 minutes
Production year 1966
World premiere 25 May 1966
Release date
18 July 1966 Brazil e 10
12 December 1966 Denmark A
15 November 1966 France
29 September 1966 Germany
16 September 1966 Great Britain
9 December 1966 Italy
2 January 1967 Portugal M/12
17 February 1967 Spain
25 May 1966 USA NR
Budget $3,900,000
Production The Mirisch Corporation
Also known as
The Russians Are Coming the Russians Are Coming, The Russians Are Coming! The Russians Are Coming!, ¡Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos!, Die Russen kommen! Die Russen kommen!, ¡Ahí viene los rusos! ¡Ahí vienen los rusos!, ¡Que vienen los rusos!, ¡Que vienen los rusos! ¡Que vienen los rusos!, Arrivano i Russi, arrivano i Russi, Daar komen de Russen, daar komen ze aan..., Erhontai oi Rossoi, Jönnek az oroszok! Jönnek az oroszok!, Les Russes arrivent, les Russes arrivent, Les Russes s'en viennent, Os Russos Estão Chegando! Os Russos Estão Chegando!, Que vénen els russos!, Rosjanie nadchodzą, Rusai ateina! Rusai ateina!, Rusi dolaze, Rusi prihajajo! - Rusi prihajajo!, Ruslar geliyor, Russerne kommer, Russerne kommer, russerne kommer!, Ryssarna kommer, Ryssarna kommer, Ryssen kommer! Ryssen kommer!, Vêm aí os Russos, Vêm aí os Russos!, Venäläiset tulevat, Venäläiset tulevat, Venelased tulevad, Vin ruşii, vin ruşii!, Руснаците идват, Русские идут! Русские идут!, アメリカ上陸作戦, 俄国人来了, 俄罗斯人来了, 苏联潜艇大闹美国

Film rating

7.3
Rate 11 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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