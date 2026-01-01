8.4
They Fought for Their Country

, 1975
Oni srazhalis za rodinu
USSR / War, Drama, History / 18+
Cast

Vasily Shukshin
Vyacheslav Tikhonov
Sergei Bondarchuk
Georgi Burkov
Yuriy Nikulin
Ivan Lapikov
Director Sergei Bondarchuk, Vladimir Dostal, Anatoli Chemodurov
Writer Sergei Bondarchuk, Mikhail Sholokhov
Composer Vyacheslav Ovchinnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 40 minutes
Production year 1975
World premiere 1 November 1975
Release date
6 November 1975 Hungary
1 November 1975 USA
5 November 1975 USSR
Production Mosfilm, Pervoe Tvorcheskoe Obedinenie
Also known as
Oni srazhalis za rodinu, They Fought for Their Country, Ellos luchaban por la patria, A hazáért harcoltak, De kämpade för sitt land, Ei au luptat pentru patrie, Eles Lutaram pela Pátria, Ellos lucharon por la patria, He taistelivat synnyinmaansa puolesta, I titanomahia tou potamou Don, Ils ont combattu pour la patrie, Jie kovojo už Tėvynę, Lucharon por su patria, Morreram pela Pátria, Nad võitlesid oma kodumaa eest, Oni walczyli za ojczyznę, Sie kämpften für die Heimat, They Fought for the Motherland, Vatanları için öldüler, Η τιτανομαχία του ποταμού Ντον, Вони воювали за Батьківщину, Они сражались за родину, 祖国のために

Film rating

7.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

