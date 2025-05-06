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Poster of The Steppe
6.7
Kinoafisha Films The Steppe
6.7

The Steppe

, 1977
Step
USSR / Drama, History / 18+
Poster of The Steppe
6.7

Cast

Oleg Kuznetsov
Yegorushka
Nikolay Trofimov
Nikolay Trofimov
otets Khristofor
Vladimir Sedov
Vladimir Sedov
Kuzmichov
Viktor Mamaev
Deniska
Sergei Bondarchuk
Sergei Bondarchuk
Yemelyan
Ivan Lapikov
Ivan Lapikov
Panteley - strannik
Georgi Burkov
Georgi Burkov
Vasya
Oleg Kuznetsov
Yegorushka
Anatoly Vasilyev
Anatoly Vasilyev
Dymov
Mikhail Kokshenov
Mikhail Kokshenov
Kiryukha
Valery Zakharyev
Stepka
Director Sergei Bondarchuk
Writer Sergei Bondarchuk, Anton Chekhov
Composer Vyacheslav Ovchinnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 14 minutes
Production year 1977
World premiere 1 April 1978
Release date
1 April 1978 Russia 12+
26 May 1978 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Step, Steppe, A sztyepp, Aro, Die Steppe, La estepa, La steppa, The Steppe, Степ, Степь, 曠野 (ステップ)

Film rating

6.7
Rate 13 votes
6.8 IMDb
Updated 6 May 2025
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