Similar films for The Steppe
They Fought for Their Country War, Drama, History
1975, USSR
8.0
Boris Godunov Drama, History
1986, USSR / Czechoslovakia / West Germany / Poland
6.0
Destiny of a Man War, Drama
1959, USSR
7.0
Dead Souls Drama, Comedy
1984, USSR
7.0
Staryy novyy god Comedy
1980, USSR
7.0
The Twelve Chairs Comedy, Detective
1976, USSR
8.0
Looking for a Man Drama
1973, USSR
7.0
The Dawns Here Are Quiet History, Drama, War
1972, USSR
8.0
Tchaikovsky Biography, Drama
1969, USSR
6.0
Tri sestry Drama
1964, USSR
7.0
The Polynin Case Drama
1970, USSR
7.0
Father Sergius Drama
1978, USSR
6.0