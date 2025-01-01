Menu
Kinoafisha Films Dracula

Dracula

Dracula 18+
Dracula - trailer
Dracula  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 15 minutes
Production year 1931
World premiere 9 February 1931
Release date
1 January 1932 Austria 12
17 August 1931 Brazil
22 January 1932 France
12 February 1931 Germany
15 April 1931 Great Britain
12 October 1931 Hungary
12 June 1931 Ireland
23 November 1996 Japan
31 July 1931 Netherlands
16 March 1976 Portugal
13 November 1931 Sweden
14 February 1931 USA
15 February 1945 Uruguay
Budget $355,000
Worldwide Gross $89,078
Production Universal Pictures
Also known as
Dracula, Drácula, Дракула, Drakula, Dracula - vanha vampyyri, Dracula de vampier, Dracula primo, Drakoulas, Książę Dracula, Majin Dorakyura, Misterija Drakula, Mysteriet 'Dracula', O kapetan Vrykolakas, Δράκουλας, 吸血鬼, 魔人ドラキュラ
Director
Tod Brauning
Tod Brauning
Cast
Bela Lugosi
Bela Lugosi
David Manners
David Manners
Helen Chandler
Helen Chandler
Dwight Frye
Dwight Frye
Edward Van Sloan
Edward Van Sloan
Similar films for Dracula
Freaks 8.2
Freaks (1932)
Shadow of the Vampire 6.9
Shadow of the Vampire (2000)
Dracula 7.6
Dracula (1992)
Nosferatu the Vampyre 7.5
Nosferatu the Vampyre (1979)
Dracula 6.5
Dracula (1979)
House on Haunted Hill 6.8
House on Haunted Hill (1959)
Invasion of the Body Snatchers 7.7
Invasion of the Body Snatchers (1955)
Cat People 7.2
Cat People (1942)
Bride of Frankenstein 8.1
Bride of Frankenstein (1935)
The Invisible Man 7.8
The Invisible Man (1933)
King Kong 8.0
King Kong (1933)
Vampyr 6.9
Vampyr (1932)

Film rating

7.4
Rate 22 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1121 In the Horror genre  53 In the Sci-Fi genre  140 In films of USA  692
Film Reviews
No reviews
Film Trailers All trailers
Dracula - trailer
Dracula Trailer
Stills
