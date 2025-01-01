Country
USA
Runtime
1 hour 15 minutes
Production year
1931
World premiere
9 February 1931
Release date
|1 January 1932
|Austria
|
|12
|17 August 1931
|Brazil
|
|
|22 January 1932
|France
|
|
|12 February 1931
|Germany
|
|
|15 April 1931
|Great Britain
|
|
|12 October 1931
|Hungary
|
|
|12 June 1931
|Ireland
|
|
|23 November 1996
|Japan
|
|
|31 July 1931
|Netherlands
|
|
|16 March 1976
|Portugal
|
|
|13 November 1931
|Sweden
|
|
|14 February 1931
|USA
|
|
|15 February 1945
|Uruguay
|
|
Budget
$355,000
Worldwide Gross
$89,078
Production
Universal Pictures
Also known as
Dracula, Drácula, Дракула, Drakula, Dracula - vanha vampyyri, Dracula de vampier, Dracula primo, Drakoulas, Książę Dracula, Majin Dorakyura, Misterija Drakula, Mysteriet 'Dracula', O kapetan Vrykolakas, Δράκουλας, 吸血鬼, 魔人ドラキュラ