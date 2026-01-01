Film Reviews
No reviewsWrite review
|14 December 1977
|Russia
|16+
|25 December 1979
|Argentina
|13 April 1978
|Australia
|3 July 1978
|Brazil
|10 August 1978
|Chile
|28 June 1978
|Colombia
|21 April 1978
|Denmark
|7 April 1978
|Finland
|4 March 1978
|France
|13 April 1978
|Germany
|1 January 1978
|Great Britain
|7 October 1978
|Iceland
|11 September 1978
|India
|24 March 1978
|Ireland
|13 March 1978
|Italy
|30 October 2004
|Japan
|14 December 1977
|Kazakhstan
|13 July 1978
|Mexico
|13 April 1978
|Netherlands
|2 May 1978
|Norway
|20 July 1978
|Peru
|1 January 1979
|Poland
|18
|17 September 1978
|South Korea
|19 April 1978
|Spain
|7 April 1978
|Sweden
|1 March 1984
|Turkey
|16 December 1977
|USA
|14 December 1977
|Ukraine
|19 April 1978
|Venezuela