Poster of Saturday Night Fever
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.8
Saturday Night Fever

Saturday Night Fever

Saturday Night Fever 18+
Synopsis

A Brooklyn teenager feels his only chance to succeed is as the king of the disco floor. His carefree youth and weekend dancing help him to forget the reality of his bleak life.
Country USA
Runtime 3 hours 8 minutes
Production year 1977
World premiere 12 December 1977
Release date
14 December 1977 Russia 16+
25 December 1979 Argentina
13 April 1978 Australia
3 July 1978 Brazil
10 August 1978 Chile
28 June 1978 Colombia
21 April 1978 Denmark
7 April 1978 Finland
4 March 1978 France
13 April 1978 Germany
1 January 1978 Great Britain
7 October 1978 Iceland
11 September 1978 India
24 March 1978 Ireland
13 March 1978 Italy
30 October 2004 Japan
14 December 1977 Kazakhstan
13 July 1978 Mexico
13 April 1978 Netherlands
2 May 1978 Norway
20 July 1978 Peru
1 January 1979 Poland 18
17 September 1978 South Korea
19 April 1978 Spain
7 April 1978 Sweden
1 March 1984 Turkey
16 December 1977 USA
14 December 1977 Ukraine
19 April 1978 Venezuela
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $237,113,184
Production Paramount Pictures, Robert Stigwood Organization (RSO)
Also known as
Saturday Night Fever, Fiebre de sábado por la noche, Nur Samstag Nacht, Лихорадка субботнего вечера, Fiebre del sábado por la noche, A Febre de Sábado à Noite, Cơn Sốt Đêm Thứ Bảy, Cumartesi Gecesi Ateşi, Disco-feber, Febra de Sâmbătă seara, Fiebre del sábado noche, Gorączka sobotniej nocy, Groznica subotnje večeri, Horečka sobotní noci, Horúčka sobotňajšej noci, La febbre del sabato sera, La fièvre du samedi soir, Lauantai-illan huumaa, Night Fever, Os Embalos de Sábado à Noite, Pyretos to Savvatovrado, Saturday Night, Saturday Night Fever - hetsig lördag, Saturday Night Fever - lauantai-illan huumaa, Sestadienio nakties karstlige, Stayin' Alive, Szombat esti láz, Tribal Rites of Saturday Night, Vrocica sobotne noci, Πυρετός το Σαββατόβραδο, Грозница суботње вечери, Сенбі түні безгекі, Треска в събота вечер, सैटरडे नाईट फीवर, サタデー・ナイト・フィーバー, 週末夜狂熱, 週末的狂熱
Director
John Badham
John Badham
Cast
John Travolta
John Travolta
Karen Lynn Gorney
Barry Miller
Donna Pescow
Bruce Ornstein
Cast and Crew
Film rating

7.2
Rate 17 votes
6.8 IMDb
Quotes
Connie So tell me, are you as good in bed as you are on that dance floor?
Connie [a few minutes later, after having danced together] So when is Connie going to get her answer?
Tony Manero You know, Connie, if you're as good in bed as you are on the dance floor, I'll bet you're one lousy fuck.
Connie Then how come they always send me flowers the next morning?
Tony Manero 'Cause most guys don't know a lousy fuck when they've had one. Or I dunno. Maybe they thought you was dead.
Listen to the
soundtrack Saturday Night Fever
Stills
